Четвер, 27 Листопада, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

До НАБУ надійшла заява щодо оборудок у Міністерстві оборони

Денис Молотов
Денис Молотов
До НАБУ надійшла заява щодо оборудок у Міністерстві оборони

Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони України (ГАР МОУ) звернулася до Національного антикорупційного бюро (НАБУ) з інформацією про можливий злочин посадовців оборонного відомства під час закупівлі бронежилетів. Про це 26 листопада повідомили голова ради Юрій Гудименко та його заступниця Тетяна Ніколаєнко на сторінці ГАР МОУ у Facebook.

У заяві йдеться про можливі зловживання посадових осіб, зокрема Державного оператора тилу (ДОТ), під час проведення тендерів за участю компаній ТОВ «Фортеця захисту» та ТОВ «Мілікон ЮА».

У ГАР МОУ зазначили, що ця справа є частиною масштабних розслідувань антикорупційними органами у межах так званого «Міндічгейту». На плівках справи фігурує й колишній міністр оборони, а нині – секретар РНБО України, Рустем Умєров.

За словами Тетяни Ніколаєнко, у заяві викладені всі відомі деталі закупівлі бронежилетів у компанії «Мілікон», виявлені під час перевірки Незалежної антикорупційної комісії (НАКО).

Так, ДОТ спершу визнав «Фортецю захисту» переможцем тендеру без наявної ліцензії, а пізніше скасував тендер з «незрозумілих причин».

Другий тендер виграла компанія «Мілікон ЮА», навіть без власного зразка бронежилета. Підписання контракту відбулося всупереч припису Державної аудиторської служби та програному судовому позову.

📢 «Збіги такої кількості порушень в одного постачальника трапляються надто рідко, щоб вважати це випадковістю», – наголосила Ніколаєнко.

ГАР МОУ також передала НАБУ інформацію про можливі зв’язки компанії з громадянином Ізраїлю Хаїмом Бренігом, сподіваючись, що надані документи сприятимуть об’єктивному розслідуванню закупівлі у межах операції «Мідас».

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ та САП повідомили про масштабну антикорупційну операцію у сфері енергетики – «Мідас». Організатором схеми вважався бізнесмен Тимур Міндіч, який, за даними слідства, міг впливати на колишнього міністра оборони Рустема Умєрова. Сьогодні детективи НАБУ опитали Умєрова у рамках цієї справи.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

ЄС представив європейський мирний план щодо України

ВАЖЛИВО

Кіт Келлог назвав “мирний план” США незавершеним

ВАЖЛИВО

Стартувала акція «16 днів проти гендерного насильства» – Луганська ОВА

ЛУГАНЩИНА

У Києві не пускали людей в укриття під час атаки

СУСПІЛЬСТВО

ССО знищили Мі-8 рф у повітрі далекобійним дроном

ВІЙНА

ПриватБанк стягне з Коломойського та Боголюбова 3 млрд доларів

ВАЖЛИВО

В Україні можуть припинити виплати за програмою “Національний кешбек”

ВЛАДА

росія перетнула критичну межу проти Польщі – Туск

ПОЛІТИКА

Відбудеться зустріч «коаліції охочих» — Зеленський

ПОЛІТИКА

Окупанти вдарили по енергоінфраструктурі Києва та п’яти областей

ВАЖЛИВО

Фінляндія долучається до «морської коаліції»

ВАЖЛИВО

На фронті відбулося 64 бойових зіткнення: у Генштабі розповіли, де ворог атакує найактивніше

ПОДІЇ

Рубіо заявив, що дедлайн «плану миру» може змінитися

ВАЖЛИВО

На фронті відбулось 173 бойових зіткнення, ліквідовано 1050 окупантів – Генштаб

ВІЙНА

Трампа не цікавить зміст «плану миру», а лише сама угода – ЗМІ

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ