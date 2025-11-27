До НАБУ надійшла заява щодо оборудок у Міністерстві оборони

Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони України (ГАР МОУ) звернулася до Національного антикорупційного бюро (НАБУ) з інформацією про можливий злочин посадовців оборонного відомства під час закупівлі бронежилетів. Про це 26 листопада повідомили голова ради Юрій Гудименко та його заступниця Тетяна Ніколаєнко на сторінці ГАР МОУ у Facebook.

У заяві йдеться про можливі зловживання посадових осіб, зокрема Державного оператора тилу (ДОТ), під час проведення тендерів за участю компаній ТОВ «Фортеця захисту» та ТОВ «Мілікон ЮА».

У ГАР МОУ зазначили, що ця справа є частиною масштабних розслідувань антикорупційними органами у межах так званого «Міндічгейту». На плівках справи фігурує й колишній міністр оборони, а нині – секретар РНБО України, Рустем Умєров.

За словами Тетяни Ніколаєнко, у заяві викладені всі відомі деталі закупівлі бронежилетів у компанії «Мілікон», виявлені під час перевірки Незалежної антикорупційної комісії (НАКО).

Так, ДОТ спершу визнав «Фортецю захисту» переможцем тендеру без наявної ліцензії, а пізніше скасував тендер з «незрозумілих причин».

Другий тендер виграла компанія «Мілікон ЮА», навіть без власного зразка бронежилета. Підписання контракту відбулося всупереч припису Державної аудиторської служби та програному судовому позову.

📢 «Збіги такої кількості порушень в одного постачальника трапляються надто рідко, щоб вважати це випадковістю», – наголосила Ніколаєнко.

ГАР МОУ також передала НАБУ інформацію про можливі зв’язки компанії з громадянином Ізраїлю Хаїмом Бренігом, сподіваючись, що надані документи сприятимуть об’єктивному розслідуванню закупівлі у межах операції «Мідас».

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ та САП повідомили про масштабну антикорупційну операцію у сфері енергетики – «Мідас». Організатором схеми вважався бізнесмен Тимур Міндіч, який, за даними слідства, міг впливати на колишнього міністра оборони Рустема Умєрова. Сьогодні детективи НАБУ опитали Умєрова у рамках цієї справи.