До 9 років ув’язнення засуджено колаборантку з Луганщини

За матеріалами Служби безпеки України суд ухвалив обвинувальний вирок щодо ще однієї мешканки Луганської області, яка пішла на співпрацю з російськими окупантами та обійняла керівні посади в незаконних органах влади рф. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

До початку повномасштабного вторгнення жінка працювала секретарем Марківської селищної ради. Після захоплення громади вона добровільно перейшла на бік окупаційної адміністрації й уже в березні 2022 року очолила так званий «відділ кадрів» у створеному загарбниками псевдооргані влади.

Наприкінці 2023 року фігурантку призначили «начальником відділу з питань муніципальної служби та кадрів адміністрації Марківського муніципального округу лнр». На цій посаді вона займалася добором персоналу для окупаційної влади, а також організовувала підготовку кадрів за стандартами держави-агресора.

Суд визнав жінку винною у колабораційній діяльності за частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України. Вирок ухвалено заочно — їй призначено 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна.

Засуджену оголошено у розшук. Термін відбування покарання обчислюватиметься з моменту її фактичного затримання.

Оперативно-слідчі заходи проводили співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з УСБУ у Волинській області за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури.

👉 Також нагадаємо, що за матеріалами Служби безпеки України суд заочно визнав винною колишню начальницю залізничної станції Білокуракине Луганської області. Зрадниця після початку повномасштабного вторгнення пішла на співпрацю з окупаційною владою російської федерації.