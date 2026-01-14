Середа, 14 Січня, 2026
Ексначальниці залізничної станції на Луганщині оголошено вирок за співпрацю з рф

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

За матеріалами Служби безпеки України суд заочно визнав винною колишню начальницю залізничної станції Білокуракине Луганської області. Зрадниця після початку повномасштабного вторгнення пішла на співпрацю з окупаційною владою російської федерації. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Слідство встановило, що після захоплення частини Луганщини очільниця структурного підрозділу АТ «Укрзалізниця» залишилася на тимчасово окупованій території та добровільно обійняла посаду так званого «начальника станції Білокуракине» у незаконно створеному підприємстві «Луганська залізниця».

☝️ Задокументовано, що засуджена провела інвентаризацію та передала окупаційній адміністрації все майно української залізничної станції.

📢 Крім того, з 2022 року вона забезпечувала перекидання військової техніки та особового складу збройних сил рф через станцію Білокуракине, а також сприяла незаконному вивезенню до росії українського зерна та металопрокату.

На підставі зібраних доказів суд визнав її винною за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору) та призначив покарання у вигляді 11 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного їй майна.

⚖️ Початок строку відбування покарання обчислюватиметься з моменту затримання засудженої. Наразі вона перебуває у розшуку, правоохоронні органи вживають комплексних заходів для її затримання та притягнення до відповідальності.

Розслідування здійснювали співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях у взаємодії з Управлінням СБУ в Закарпатській області за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури.

👉 Також нагадаємо, що Служба безпеки України викрила трьох керівниць залізничних станцій. Зрадниці сприяли діяльності окупантів, зокрема, у вивезенні українського зерна, транспортуванні військової техніки та переміщенні особового складу загарбників.

