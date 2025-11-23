До 34 зросла кількість жертв після ракетного удару по Тернополю

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Тернополю 19 листопада зросла до 34 людей. Про це повідомив заступник начальника Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух у відеозверненні, оприлюдненому в неділю, 23 листопада. За його словами, на цей момент ідентифіковані тіла 33 загиблих.

📢 «Станом на ранок… пошуково-рятувальна операція завершена. Ми можемо констатувати про те, що за цією адресою загинуло 34 людини. 33 з них вже ідентифіковані. Над встановленням однієї особи, кому належать рештки тіл, фрагменти тіл, які були вчора знайдені, ще працюють судмедексперти», – розповів він.

Пастух зазначив, що після завершення рятувальних робіт до огляду місця трагедії приступили працівники Національної поліції. Вони збирають докази щодо типу озброєння, яким був знищений житловий будинок. За словами посадовця, попередньо йдеться про російську ракету Х-101, але для слідства необхідні підтверджені матеріали.

Він також не виключив, що під час подальших слідчих дій у завалах можуть бути знайдені рештки інших людей, які нині вважаються зниклими безвісти. За його словами, таких осіб наразі шестеро — двоє чоловіків, троє жінок і одна маленька дитина.

📢 «Тобто зараз їх є шестеро, з них це двоє чоловіків, троє жінок та одна маленька дитина. Тому ми маємо ще надію, що ці роботи безпосередньо слідчих можуть ще дати результат для того, щоб люди, які загинули в цьому будинку, могли бути належним чином поховані, і для того, щоб рідні мали місце, куди можна ще прийти і покласти свої квіти до їхньої могили… Тому що не виключено, що ми не зможемо знайти рештки тіл наших тернополян», – сказав Пастух.

Як відомо, напередодні влада оголосила про завершення чотириденної пошуково-рятувальної операції після ракетного удару по Тернополю. Тоді повідомлялося про 33 загиблих, серед яких шестеро дітей. Поранено 94 особи, включно з 18 дітьми. Врятовано 46 людей, серед них семеро дітей.