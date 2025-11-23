Неділя, 23 Листопада, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

До 34 зросла кількість жертв після ракетного удару по Тернополю

Денис Молотов
Денис Молотов
До 34 зросла кількість жертв після ракетного удару по Тернополю

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Тернополю 19 листопада зросла до 34 людей. Про це повідомив заступник начальника Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух у відеозверненні, оприлюдненому в неділю, 23 листопада. За його словами, на цей момент ідентифіковані тіла 33 загиблих.

До 34 зросла кількість жертв після ракетного удару по Тернополю 📢 «Станом на ранок… пошуково-рятувальна операція завершена. Ми можемо констатувати про те, що за цією адресою загинуло 34 людини. 33 з них вже ідентифіковані. Над встановленням однієї особи, кому належать рештки тіл, фрагменти тіл, які були вчора знайдені, ще працюють судмедексперти», – розповів він.

Пастух зазначив, що після завершення рятувальних робіт до огляду місця трагедії приступили працівники Національної поліції. Вони збирають докази щодо типу озброєння, яким був знищений житловий будинок. За словами посадовця, попередньо йдеться про російську ракету Х-101, але для слідства необхідні підтверджені матеріали.

До 34 зросла кількість жертв після ракетного удару по Тернополю Він також не виключив, що під час подальших слідчих дій у завалах можуть бути знайдені рештки інших людей, які нині вважаються зниклими безвісти. За його словами, таких осіб наразі шестеро — двоє чоловіків, троє жінок і одна маленька дитина.

📢 «Тобто зараз їх є шестеро, з них це двоє чоловіків, троє жінок та одна маленька дитина. Тому ми маємо ще надію, що ці роботи безпосередньо слідчих можуть ще дати результат для того, щоб люди, які загинули в цьому будинку, могли бути належним чином поховані, і для того, щоб рідні мали місце, куди можна ще прийти і покласти свої квіти до їхньої могили… Тому що не виключено, що ми не зможемо знайти рештки тіл наших тернополян», – сказав Пастух.

Як відомо, напередодні влада оголосила про завершення чотириденної пошуково-рятувальної операції після ракетного удару по Тернополю. Тоді повідомлялося про 33 загиблих, серед яких шестеро дітей. Поранено 94 особи, включно з 18 дітьми. Врятовано 46 людей, серед них семеро дітей.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Європа та Україна перепишуть «мирний план» США – ЗМІ

ВАЖЛИВО

Кіт Келлог назвав “мирний план” США незавершеним

ВАЖЛИВО

22 листопада – День пам’яті жертв Голодомору в Україні

ВАЖЛИВО

MELOVIN повідомив про заручини з військовим медиком Петром

СУСПІЛЬСТВО

В Україну повернули тіла 1000 полеглих Захисників

ВАЖЛИВО

Ударна група США увійшла в Карибське море

ПОЛІТИКА

Румунські винищувачі підняли в повітря через удари рф

ПОДІЇ

Заради дітей і майбутнього України. Третій корпус Білецького зворушив продовженням кампанії “Ми тут, щоб жити”

ПОДІЇ

Адміністрація Трампа таємно з рф розробляють новий план завершення війни в Україні – Axios

ПОДІЇ

Рязанський НПЗ повністю зупинився після удару українських БпЛА

ВІЙНА

TSMC розширює присутність в Європі та побудує фабрики

ТЕХНОЛОГІЇ

АЕС в Україні знизили потужність через масовані атаки рф

ВАЖЛИВО

Україна отримала від США проєкт «мирного плану»

ВАЖЛИВО

ССО знищили Мі-8 рф у повітрі далекобійним дроном

ВІЙНА

Літні переселенці Луганщини отримали ще 50 смартфонів

ЛУГАНЩИНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ