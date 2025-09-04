Четвер, 4 Вересня, 2025
Для школярів Луганщини провели заняття «Безпечна дорога дитинства»

Денис Молотов
Для учнів початкових класів релокованих навчальних закладів Сіверськодонецької та Лисичанської міських громад організували серію уроків-лекцій під назвою «Безпечна дорога дитинства». Освітні заходи провели в межах всеукраїнського місячника безпеки дорожнього руху «Увага! Діти на дорозі». Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) в четвер, 4 вересня.

Організатори наголошують, що головна мета цих занять полягає у профілактиці дитячого травматизму, а також у підвищенні рівня знань молодших школярів про правила безпечної поведінки на вулиці. Дітям нагадали основні вимоги Правил дорожнього руху, пояснили важливість їхнього дотримання та показали, як правильно орієнтуватися у ситуаціях, що можуть виникнути на проїжджій частині.

Заступниця голови Луганської обласної державної адміністрації Наталія Романенко підкреслила важливість формування у дітей практичних навичок, які допоможуть уникнути небезпеки:

📢 «Формування практичних навичок безпечної поведінки на дорозі особливо важливе в умовах зростання інтенсивності руху транспорту та необхідності зменшення ризиків аварійних ситуацій».

Лекції проходили у доступній і водночас інтерактивній формі, щоб діти могли не лише слухати, а й запам’ятовувати через реальні приклади. Учням розповіли, як правильно переходити вулицю, які дорожні знаки варто знати пішоходам, чому категорично не можна гратися поблизу проїжджої частини.

Окрему увагу приділили новим видам транспорту, які активно з’являються у міському середовищі: електросамокатам, електровелосипедам, гіроскутерам. Доповідачі зазначили, що найголовніше – це зберегти життя і здоров’я, дотримуючись елементарних правил безпеки.

Ініціатором проведення заходу виступив Департамент розвитку, утримання мережі автомобільних доріг області, промисловості та транспорту Луганської ОДА. До організації долучилися також Департамент освіти і науки облдержадміністрації та управління патрульної поліції у Дніпропетровській області. Завдяки їхній співпраці вдалося створити насичену програму, яка поєднала навчальні матеріали з елементами практичних порад, корисних для дітей у повсякденному житті.

☝️ Також нагадаємо, що у Львівській області для дітей, які вимушено покинули Луганщину, організували пізнавальну екскурсію на ТОВ «Рубіжанська панчішна мануфактура». Підприємство було відновлено після релокації.

