Денис Молотов
Діти з Нижньодуванської громади відпочили в Україні та за кордоном

Діти з Нижньодуванської громади відпочили на Закарпатті, в Івано-Франківській області, у Міжнародному дитячому центрі «Артек» та за кордоном. Про це у середу, 24 вересня, повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

✅ За даними адміністрації, цього літа 10 дітей громади оздоровилися в таборі «Двіжок-Карпати», розташованому в Закарпатській області. Ще четверо хлопців та дівчат змогли побувати у відомому дитячому центрі «Артек».

✅ Крім цього, в межах ініціативи «Дитячий літній табір організованого дозвілля», яка працювала на базі гуманітарного штабу Нижньодуванської СВА у Києві, було організовано відпочинок для 34 дітей.

✅ Частина школярів провела літні канікули за межами України. Так, одна дитина відпочивала у Польщі в таборі «CampScout», ще одна – на спортивно-туристичній базі «Україна» в Івано-Франківській області, одна дитина – у літньому таборі в Німеччині, а ще одна мала змогу побувати на Закарпатті.

Особливу увагу приділили дітям з інвалідністю

✅ Двоє дітей пройшли курс медичної реабілітації в Центрі медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям «Діва Марія» Закарпатської обласної ради.

☝️ Окрім цього, у рамках Програми соціального захисту населення Нижньодуванської селищної територіальної громади п’ятеро членів родин із пільгових категорій отримали матеріальну допомогу для організації літнього відпочинку та реабілітації дітей.

Завдяки спільним зусиллям органів влади та партнерських організацій, діти з Нижньодуванської громади мали змогу провести літо у безпечних умовах.

👉 Також нагадаємо, що Біловодська громада організувала оздоровлення дітей різних соціальних категорій, забезпечивши відпочинок для 83 хлопців та дівчат.

