Діти з Нижньодуванської громади відпочили в Україні та за кордоном

Діти з Нижньодуванської громади відпочили на Закарпатті, в Івано-Франківській області, у Міжнародному дитячому центрі «Артек» та за кордоном. Про це у середу, 24 вересня, повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

✅ За даними адміністрації, цього літа 10 дітей громади оздоровилися в таборі «Двіжок-Карпати», розташованому в Закарпатській області. Ще четверо хлопців та дівчат змогли побувати у відомому дитячому центрі «Артек».

✅ Крім цього, в межах ініціативи «Дитячий літній табір організованого дозвілля», яка працювала на базі гуманітарного штабу Нижньодуванської СВА у Києві, було організовано відпочинок для 34 дітей.

✅ Частина школярів провела літні канікули за межами України. Так, одна дитина відпочивала у Польщі в таборі «CampScout», ще одна – на спортивно-туристичній базі «Україна» в Івано-Франківській області, одна дитина – у літньому таборі в Німеччині, а ще одна мала змогу побувати на Закарпатті.

Особливу увагу приділили дітям з інвалідністю

✅ Двоє дітей пройшли курс медичної реабілітації в Центрі медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям «Діва Марія» Закарпатської обласної ради.

☝️ Окрім цього, у рамках Програми соціального захисту населення Нижньодуванської селищної територіальної громади п’ятеро членів родин із пільгових категорій отримали матеріальну допомогу для організації літнього відпочинку та реабілітації дітей.

1 з 5

Завдяки спільним зусиллям органів влади та партнерських організацій, діти з Нижньодуванської громади мали змогу провести літо у безпечних умовах.

👉 Також нагадаємо, що Біловодська громада організувала оздоровлення дітей різних соціальних категорій, забезпечивши відпочинок для 83 хлопців та дівчат.