83 дитини з Біловодської громади отримали можливість відпочити в Україні та за кордоном

Біловодська громада організувала оздоровлення дітей різних соціальних категорій, забезпечивши відпочинок для 83 хлопців та дівчат. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) у середу, 24 вересня.

✅ Зокрема, 29 дітей із пільгових категорій мали змогу провести відпочинок у таборі «Synevyr Camp», що розташований у мальовничих Карпатах. Таке оздоровлення дозволило дітям поєднати активний відпочинок із корисними програмами для розвитку.

✅ Ще 12 дітей, серед яких були діти військовослужбовців та учасників бойових дій, за сприяння громадської організації «Промінь надії України» відвідали Закарпаття. Для багатьох із них це стало першою можливістю змінити обстановку та відчути турботу громади.

✅ Окрему можливість отримали двоє дітей з-поміж пільгових категорій – вони поїхали до Латвійської Республіки. Поїздка за кордон дозволила їм побачити іншу країну, познайомитися з новими традиціями та відпочити в безпечному середовищі.

✅ Крім того, на базі освітнього простору гуманітарного хабу «Біловодщина незламна» у місті Рівне організували дві зміни дитячого табору. Загалом там відпочили 40 дітей, які належать до категорії внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Для цих хлопців та дівчат створили умови, що допомогли їм адаптуватися, знайти нових друзів та отримати психологічну підтримку.

📊 За інформацією Луганської ОВА, із місцевого бюджету цьогоріч на послуги з оздоровлення дітей спрямували 568 400 гривень. Це рішення стало важливим кроком для забезпечення соціальної підтримки родин у складний час.

Біловодська громада продовжує приділяти значну увагу оздоровленню дітей, створюючи умови для їхнього розвитку, відпочинку та відновлення сил.

☝️ Також нагадаємо, що у 2025 році літній відпочинок від Попаснянської громади охопив 388 дітей, серед яких 115 – діти пільгових категорій.