Середа, 29 Жовтня, 2025
Діти з Луганщини відвідали унікальну виставку Ukraine WOW у Києві

Діти з Луганщини відвідали унікальну виставку Ukraine WOW у Києві

Для дітей з Луганщини організували екскурсію до Києва в межах культурно-освітнього проєкту Ukraine WOW. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) у середу, 29 жовтня.

Під час осінніх канікул хлопці та дівчата — внутрішньо переміщені особи (ВПО) зі Старобільської, Чмирівської та Біловодської громад — мали змогу долучитися до цікавої культурно-пізнавальної програми. Ініціативу реалізували за підтримки Луганської обласної військової адміністрації та Міністерства розвитку громад і територій України.

Юні відвідувачі побували на масштабній експозиції Ukraine WOW, розміщеній у приміщенні Центрального залізничного вокзалу в Києві. Цей проєкт об’єднує історію, культуру, промисловість і наукові досягнення держави, створюючи захопливу подорож у минуле й сучасне України.

Під час екскурсії діти побачили чимало вражаючих експонатів, зокрема:
  • історичні реліквії, що розповідають про боротьбу українського народу за незалежність і становлення державності;
  • твори мистецтва, які демонструють багату культурну спадщину країни;
  • сучасні технології та винаходи, що відображають науковий потенціал і креативність українців.

Кожен елемент виставки було створено так, щоб викликати емоцію, гордість за Батьківщину й дати відвідувачам змогу відчути, наскільки Україна — багатогранна і талановита.

Організатори зазначили, що участь у проєкті Ukraine WOW для дітей зі Старобільщини стала не лише пізнавальною мандрівкою, а й можливістю відчути єдність з усією країною. Такі заходи сприяють інтеграції дітей-переселенців у нове середовище. Зміцнюють зв’язок з культурними традиціями та посилюють усвідомлення власної ролі у майбутньому України.

👉 Також нагадаємо, що у Львівській області для дітей, які вимушено покинули Луганщину, організували пізнавальну екскурсію на ТОВ «Рубіжанська панчішна мануфактура».

