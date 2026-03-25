«Діалог з громадами»: розвиток медицини в умовах війни на 2026 рік

«Діалог з громадами»: розвиток медицини в умовах війни на 2026 рік
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) / 25.03.2026

У межах «Діалогу з громадами» на платформі Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України розглянули питання реалізації державних програм та пріоритетні напрями розвитку системи охорони здоров’я на 2026 рік. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА у середу, 25 березня.

Ключові теми зустрічі
  • стійкість медичної системи в умовах повномасштабного вторгнення;
  • якість та доступність медичних послуг у громадах;
  • кваліфікована допомога військовим та ветеранам.

Як зазначив Віктор Микита, голова Президії Конгресу: «Держава усвідомлює, що сильна медицина – це складова національної безпеки».

💬 Досвід Луганщини

«Релоковані медзаклади Луганщини стали прикладом мобільної медицини нового формату. Десятки тисяч декларацій, надскладні операції, широкий спектр діагностики, простори турботи про ветерана та сучасні реабілітаційні центри. Це жива система, що рухається разом із людьми, реагує на виклики війни та перетворює кризу на можливість», — зазначив Олексій Харченко, який брав участь у заході онлайн.

Він додав, що лікувальні заклади області вже долучились до реалізації ключових урядових ініціатив:

  • «Скринінг здоров’я 40+»;
  • створення центрів ментального здоров’я;
  • робота ВЛК у цивільних медзакладах та інші програми.

✔️ Ефективність «Діалогу з громадами»

Олексій Харченко підкреслив, що майданчик «Діалогу з громадами» є ефективним інструментом для отримання відповідей на нагальні питання безпосередньо від представників держави, «з перших уст».

👉 Також нагадаємо, що «Діалог з громадами» став платформою для обговорення освітніх змін й предметного обговорення реалізації державної політики у сфері освіти і науки у 2026 році.

