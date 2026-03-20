Діалог з громадами: Луганщина долучилась до обговорення освітньої реформи

«Діалог з громадами» став платформою для обговорення освітніх змін й предметного обговорення реалізації державної політики у сфері освіти і науки у 2026 році. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА в п’ятницю, 20 березня.

Луганська область долучилась до першої зустрічі в межах роботи Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. Захід об’єднав представників центральної та місцевої влади, а також територіальних громад з усієї країни.

Зустріч відбулася під головуванням заступника керівника Офісу Президента України (ОПУ) Віктора Микити за участі міністра освіти і науки України Оксена Лісового.

☝️ Формат «Діалогу з громадами» передбачає пряму комунікацію між урядом і громадами для підвищення ефективності реалізації державних програм у сфері освіти.

📢 «Освіта – ключовий фактор збереження людського капіталу, повернення нашої молоді, понад мільйон якої перебуває за кордоном», – наголосив Лісовий.

Під час заходу учасники обговорили низку ключових питань. Зокрема, впровадження реформи старшої профільної школи, розвиток професійної освіти та ефективне використання освітніх субвенцій.

Представники громад отримали можливість поставити запитання керівництву Міністерство освіти і науки України та отримати роз’яснення щодо реалізації конкретних ініціатив.

📢 «Наразі в країні відбувається системна зміна освітньої стратегії. Вже з 1 вересня 2026 року почнеться другий етап пілотування реформи старшої профільної школи. Дуже пишаюсь, що серед 150 ліцеїв, які братимуть у ньому участь, є заклад з Луганщини: Лисичанський ліцей №1», – зазначив очільник Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) Олексій Харченко.

☝️ Як підкреслювалося під час зустрічі, нова модель освіти передбачає, що після завершення базового навчання учні зможуть обирати між академічним та професійним напрямами.

Окрему увагу приділили модернізації закладів професійної освіти. У системі DREAM вже зареєстровано 26 проєктів, які планують подати на державне фінансування для створення навчально-практичних центрів.

Захід став першим кроком у впровадженні нового формату взаємодії держави та громад. Очікується, що наступні тематичні Діалоги охоплять теми охорони здоров’я, соціального захисту, економічного розвитку та енергетичної стійкості регіонів.

1 з 4

