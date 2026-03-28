«Діалог з громадами»: фінансування програм підтримки ВПО від Луганщини

Чергове засідання платформи «Діалог з громадами» у межах роботи Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України було присвячене питанням державної політики у сфері соціального захисту. Про це повідомила Луганська ОВА у суботу, 28 березня.

⚠️ Пріоритет соціального захисту

Голова Президії Конгресу Віктор Микита наголосив, що соціальний захист в умовах війни, зокрема підтримка ветеранів і внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які вимушено переїхали до інших громад і регіонів, завжди залишається у фокусі уваги шостого президента України В.О. Зеленського.

Цей напрям визначено одним із пріоритетних і для керівників обласних військових адміністрацій.

📊 Фінансування програм

Аналізуючи виконання соціальних програм, Микита зазначив, що у 2024 році Луганська область спрямувала 500 млн грн на забезпечення житлом — це найбільший показник серед регіонів України.

Завдяки програмі пільгового кредитування ВПО, яка діє з 2014 року, 176 родин придбали власне житло. Серед них — 49 осіб, звільнених із полону, яким компенсували 95% вартості квартир за рахунок обласного бюджету.

🏠 Підтримка ВПО

Обсяг фінансування програм підтримки внутрішньо переміщених осіб у громадах Луганщини становить майже 173 млн грн. Це дорівнює 6,1% місцевих бюджетів — один із найвищих показників по країні.

Загалом у 2025 році з обласних і місцевих бюджетів на підтримку ВПО (без урахування житлових програм) спрямовано 3,8 млрд грн.

Робота над розширенням пакета підтримки триває.

🤝 Діалог із Міністерством

Учасники заходу отримали можливість прямої комунікації з Міністром соціальної політики, сім’ї та єдності України Денисом Улютіним.

До засідання долучилися понад 1425 учасників — як онлайн, так і офлайн, серед яких керівники ОВА, РВА, міські голови та представники громад.

✅ «Діалог з громадами» є комунікаційним форматом, який дозволяє оперативно реагувати на проблеми регіонів і вирішувати їх на державному рівні.