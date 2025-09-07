Неділя, 7 Вересня, 2025
ГОЛОВНАЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

День міста Лисичанськ відзначили на Кіровоградщині

Денис Молотов
Денис Молотов
День міста Лисичанськ відзначили на Кіровоградщині

У шелтері Лисичанської міської військової адміністрації на Кіровоградщині відбулося святкування Дня міста Лисичанськ. Подія, яку організували представники громади, об’єднала людей різного віку та створила справжню атмосферу рідного дому навіть далеко від рідних місць. Про це повідомлено на офіційному сайті Лисичанської МВА.

Гостей зустрічали творчі майстерні, де діти й дорослі мали змогу проявити свої таланти у різних видах мистецтва. Атмосферу урочистості доповнила виставка світлин лисичанських фотографів Дмитра Тєлушкіна та Анни Вязнікової. Окрім того, відвідувачі змогли побачити картини художників Анатолія Мещерякова та Наталії Мельникової, що викликали щирі емоції у присутніх.

Серед почесних гостей заходу були ветеран війни з Лисичанська Максим Сліпець, волонтерка Вікторія Бобіта та голова Приютівської громади Андрій Коломійцев. Їхня присутність надала події особливого змісту, адже саме такі люди уособлюють силу, підтримку та єдність громади.

Святковий настрій підтримали концертні номери. Свої виступи подарували творчі колективи та солісти Приютівської громади. Лисичанськ представили відомі артисти: вокальний ансамбль «Червона калина», а також солістки Ірина Павлючик, Лоліта Глотова, Софія та Юлія Філенко. Їхні пісні та щирі емоції стали окрасою урочистості.

День міста Лисичанськ відсвяткували на Кіровоградщині

Організатори підкреслили, що цей день довів: Лисичанськ назавжди залишається у серцях своїх мешканців, незалежно від того, де вони нині проживають. Саме єднання та збереження культурної спадщини допомагають людям тримати зв’язок із рідним містом навіть у час війни.

Атмосферу свята можна побачити у відеорепортажі Лисичанської МВА за 👉 посиланням.

☝️ Також нагадаємо, що по 2,5 тисячі гривень на кожну дитину виплачуватиме Сіверськодонецька громада у новому навчальному році.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
СТРІЧКА НОВИН

Біловодська СВА пропонує безкоштовні ліки та медичні послуги у м. Рівне

ЛУГАНЩИНА

Зеленський провів телефонні переговори з Макроном після атаки рф

ПОЛІТИКА

Свириденко показала пошкоджену будівлю Уряду після атаки рф

ВАЖЛИВО

За добу відбулось 54 бойові зіткнення, ЗСУ не дають росіянам рухатись вглиб України – Генштаб

ВІЙНА

Атака дрона рф по центру Сум: кількість постраждалих зросла

ВІЙНА

Суд у США зобов’язав уряд виділити $11 млрд на міжнародні проєкти

ПОЛІТИКА

Наслідки атаки на Київ: загиблі мирні мешканці, в тому числі дитина

ВАЖЛИВО

Фон дер Ляєн рішуче засудила обстріл рф по Україні

ВАЖЛИВО

Сили оборони України вдарили по нафтопроводу та НПЗ у рф

ВАЖЛИВО

Фейк: Росія вдарила балістикою по промисловому підприємству в Чернігові

СТОПФЕЙК

Атака на Київщині: три «шахеди» влучили у кінний клуб

ВІЙНА

У Слов’янську FPV-дрон влучив у мікроавтобус: одна людина загинула

ВІЙНА

У Києві після нічної атаки пошкоджена будівля Кабінету Міністрів

ВАЖЛИВО

Атака на Кременчук: міст через Дніпро перекрито після ударів

ВАЖЛИВО

170 боєзіткнень за добу на фронті: Сили оборони уразили пункти управління ворога

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"