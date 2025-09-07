День міста Лисичанськ відзначили на Кіровоградщині

У шелтері Лисичанської міської військової адміністрації на Кіровоградщині відбулося святкування Дня міста Лисичанськ. Подія, яку організували представники громади, об’єднала людей різного віку та створила справжню атмосферу рідного дому навіть далеко від рідних місць. Про це повідомлено на офіційному сайті Лисичанської МВА.

Гостей зустрічали творчі майстерні, де діти й дорослі мали змогу проявити свої таланти у різних видах мистецтва. Атмосферу урочистості доповнила виставка світлин лисичанських фотографів Дмитра Тєлушкіна та Анни Вязнікової. Окрім того, відвідувачі змогли побачити картини художників Анатолія Мещерякова та Наталії Мельникової, що викликали щирі емоції у присутніх.

Серед почесних гостей заходу були ветеран війни з Лисичанська Максим Сліпець, волонтерка Вікторія Бобіта та голова Приютівської громади Андрій Коломійцев. Їхня присутність надала події особливого змісту, адже саме такі люди уособлюють силу, підтримку та єдність громади.

Святковий настрій підтримали концертні номери. Свої виступи подарували творчі колективи та солісти Приютівської громади. Лисичанськ представили відомі артисти: вокальний ансамбль «Червона калина», а також солістки Ірина Павлючик, Лоліта Глотова, Софія та Юлія Філенко. Їхні пісні та щирі емоції стали окрасою урочистості.

Організатори підкреслили, що цей день довів: Лисичанськ назавжди залишається у серцях своїх мешканців, незалежно від того, де вони нині проживають. Саме єднання та збереження культурної спадщини допомагають людям тримати зв’язок із рідним містом навіть у час війни.

Атмосферу свята можна побачити у відеорепортажі Лисичанської МВА за 👉 посиланням.

☝️ Також нагадаємо, що по 2,5 тисячі гривень на кожну дитину виплачуватиме Сіверськодонецька громада у новому навчальному році.