Делегація України обговорює з США економічну підтримку і обміни

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел: делегація США Джаред Кушнер та Стів Віткофф.

Prosperity package став центральною темою двосторонніх переговорів між Україною та США – Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, які відбуваються у Женеві. Про це повідомив секретар РНБО України Рустем Умєров у Telegram у четвер, 26 лютого.

📢 «Сьогодні у Женеві продовжуємо роботу в межах переговорного процесу. Розпочалась двостороння зустріч з американською делегацією – Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. З українського боку разом зі мною в делегації сьогодні Давид Арахамія, Олексій Соболев та Дарина Марчак», – написав він.

За словами Умєрова, спільно з економічною командою уряду сторони детально опрацьовують prosperity package — механізми економічної підтримки та відновлення України, а також інструменти залучення інвестицій і довгострокової співпраці.

Окремо українська сторона планує обговорити підготовку до наступного раунду тристоронніх переговорів за участю рф.

📢 «Також разом з Давидом обговоримо підготовку до наступного раунду тристоронніх переговорів за участі російської сторони – необхідно синхронізувати позиції перед цим етапом. Важливий блок – гуманітарний трек і питання можливих обмінів. Розраховуємо на конкретні результати щодо повернення наших громадян. Працюємо на практичні рішення. Про підсумки повідомимо після завершення зустрічі», – додав секретар РНБО.

☝️ Напередодні шостий президент України Володимир Зеленський анонсував ці переговори зі США, зазначивши, що на порядку денному — пакет відновлення України та підготовка до майбутньої тристоронньої зустрічі з рф.

Водночас повідомляється, що росія планує порушити «ядерне питання» на наступній зустрічі з представниками України та США, яка може відбутися на початку березня.

