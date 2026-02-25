Середа, 25 Лютого, 2026
Зустріч Умєрова з США: Зеленський анонсував переговори

Денис Молотов
Зустріч Умєрова з США: Зеленський анонсував переговори
Фото з відкритих джерел: шостий президент України Зеленський Володимир Олександрович.

Секретар РНБО Рустем Умєров цього тижня проведе переговори з представниками США. Про це повідомив шостий президент України Володимир Зеленський журналістам, передає Укрінформ у середу, 25 лютого.

📢 «Тільки що я розмовляв з Рустемом Умєровим. У нього завтра буде зустріч з американськими переговорниками — з Віткоффом та Кушнером. Також Умєров буде з міністром економіки, вперше. Це буде двостороння зустріч з американською стороною. Перше питання — це Prosperity Package, тобто пакет відновлення України. Будуть проговорювати деталі», — сказав шостий глава держави.

За словами Зеленського, окрему увагу під час зустрічі приділять підготовці до тристороннього формату переговорів, який може відбутися вже на початку березня.

📢 «Третє — це завдання, яке я поставив Умєрову: він буде проговорювати деталі обміну. Дуже надіємось на позитив на цьому гуманітарному треку», — додав президент.

Раніше керівник Офісу президента Кирило Буданов заявляв, що на переговорах України, США і росії ключовим залишається питання територій Донбасу. Тоді він спрогнозував наступний раунд перемовин на 26–27 лютого.

Водночас під час переговорів 17–18 лютого в Женеві українська делегація наголосила на неприйнятності ідеї створення спільної цивільної адміністрації з росією для управління частиною Донбасу.

Тим часом москва продовжує наполягати на передачі їй Донецької області як умови припинення бойових дій.

👉 Також нагадаємо, що Україна і Туреччина активізували співпрацю щодо питання обміну полоненими та повернення українських громадян із російського полону.

