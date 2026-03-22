Делегація НАТО високого рівня вперше завітала до України

Денис Молотов
Фото: заступник керівника Офісу Президента України Павло Паліса / Facebook / 22.03.2026

До України прибула делегація НАТО на чолі з верховним головнокомандувачем Об’єднаних сил НАТО з питань трансформації адміралом П’єром Вандьє. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Павло Паліса.

☝️ За його словами, це перший візит військових посадовців Альянсу такого рівня від початку повномасштабної війни.

Під час зустрічей сторони обговорили залучення українських військових до майбутніх навчань НАТО у ролі умовного противника — Red Team.

📢 «Говорили предметно про залучення українських військових до майбутніх навчань НАТО у ролі умовного противника (Red Team). Минулорічний досвід участі наших підрозділів показав союзникам новітні методи ведення війни – у навчальних сценаріях українські команди продемонстрували суттєву перевагу… Сьогодні Україна – це не лише споживач безпеки. Україна – це її виробник», – заявив Павло Паліса.

Окрему увагу приділили розвитку JATEC — Спільного центру НАТО-Україна, який офіційно відкрили на початку 2025 року.

☝️ За словами представника ОП, наразі триває фінальний етап розгортання українських систем управління, а також розвиток аналітичних можливостей і розширення навчальних програм.

📢 «Ми виходимо на фінальний етап розгортання українських систем управління, розвиваємо аналітичні спроможності та долучаємося до масштабування навчальних програм», – зазначив Павло Паліса.

Нагадаємо, раніше багатонаціональна військово-морська група під керівництвом Україна під час навчань НАТО виконувала роль умовного противника та продемонструвала вразливості сил Альянсу, зокрема “потопивши” щонайменше один фрегат.

  • Також повідомлялось, що президент США Дональд Трамп різко розкритикував союзників по НАТО через їхню позицію щодо Ірану. Він заявив, що без американської підтримки Альянс є «паперовим тигром».
