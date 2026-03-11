Чотири авіабомби на центр Краматорська скинули росіяни

Удар по Краматорську завдали російські війська, скинувши чотири 250-кілограмові фугасні авіаційні бомби (ФАБи) на центральну частину міста в Донецькій області. Про це у середу, 11 березня, повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації (МВА) Олександр Гончаренко у Facebook.
📢 «російські війська завдали авіаудару по самому серцю Краматорська. Потужні вибухи пролунали у центральній частині міста, де поруч із житловими будинками розташовані адміністративні установи, заклади культури та комерційні об’єкти. Ворог вдарив туди, де завжди вирувало мирне міське життя», – зазначив він.
За попередньою інформацією, російські військові застосували чотири фугасні авіабомби масою 250 кілограмів, оснащені модулями планування та корекції УМПК.
☝️ Один із боєприпасів влучив безпосередньо у житловий будинок.
Унаслідок атаки значних пошкоджень зазнала центральна частина Краматорська. За даними місцевої влади, постраждали майже 50 об’єктів, серед яких:
• житлові будинки;
• адміністративні будівлі;
• освітні заклади;
• комерційні установи.
Серйозні пошкодження також отримав Палац культури і творчості НКМЗ.
☝️ Ця будівля є пам’яткою архітектури місцевого значення та однією з впізнаваних архітектурних домінант Краматорська.
За наявною інформацією, по допомогу до медиків звернулася одна людина. Наразі у місті триває ліквідація наслідків обстрілу. Комунальні служби працюють на місцях пошкоджень, проводять розбір завалів та оцінюють масштаби руйнувань.
👉 Нагадаємо, 10 березня російські війська також атакували керованими авіабомбами сусідній Слов’янськ. Тоді загинули чотири людини, ще 20 людей отримали поранення.