Чотири авіабомби на центр Краматорська скинули росіяни

Удар по Краматорську завдали російські війська, скинувши чотири 250-кілограмові фугасні авіаційні бомби (ФАБи) на центральну частину міста в Донецькій області. Про це у середу, 11 березня, повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації (МВА) Олександр Гончаренко у Facebook.

📢 «російські війська завдали авіаудару по самому серцю Краматорська. Потужні вибухи пролунали у центральній частині міста, де поруч із житловими будинками розташовані адміністративні установи, заклади культури та комерційні об’єкти. Ворог вдарив туди, де завжди вирувало мирне міське життя», – зазначив він.

За попередньою інформацією, російські військові застосували чотири фугасні авіабомби масою 250 кілограмів, оснащені модулями планування та корекції УМПК.

☝️ Один із боєприпасів влучив безпосередньо у житловий будинок.

Унаслідок атаки значних пошкоджень зазнала центральна частина Краматорська. За даними місцевої влади, постраждали майже 50 об’єктів, серед яких:

• житлові будинки;

• адміністративні будівлі;

• освітні заклади;

• комерційні установи.

Серйозні пошкодження також отримав Палац культури і творчості НКМЗ.

☝️ Ця будівля є пам’яткою архітектури місцевого значення та однією з впізнаваних архітектурних домінант Краматорська.

За наявною інформацією, по допомогу до медиків звернулася одна людина. Наразі у місті триває ліквідація наслідків обстрілу. Комунальні служби працюють на місцях пошкоджень, проводять розбір завалів та оцінюють масштаби руйнувань.

1 з 10

👉 Нагадаємо, 10 березня російські війська також атакували керованими авіабомбами сусідній Слов’янськ. Тоді загинули чотири людини, ще 20 людей отримали поранення.