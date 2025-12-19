П’ятниця, 19 Грудня, 2025
Чеська ініціатива для України продовжиться у 2026 році

Денис Молотов
Програма «Чеська ініціатива», що передбачає закупівлю боєприпасів для України, працюватиме і у 2026 році. Про це заявив новий міністр оборони Чехії Яромір Зуна, повідомляє видання РБК-Україна.

За його словами, головними питаннями для армії Чехії залишаються протиповітряна оборона та виконання зобов’язань у межах НАТО. Міністр також підтвердив продовження Чеської ініціативи для України.

📢 «Я цього не заперечую, але нам потрібно говорити про ефективне управління», – зауважив Зуна.

Водночас він наголосив, що підтримка України «сама собою зрозуміла».

📢 «росія є агресором, на Україну напали, і від нас залежить, як ми продовжуватимемо її підтримувати», – підкреслив чеський міністр.

Зуна також похвалив нового прем’єра Андрея Бабіша за домовленість щодо винятку, який дозволить Празі не брати участі у пакеті фінансування ЄС для України на 90 млрд євро.

📢 «Найближчим часом мені потрібно посилити цивільне управління, оборонне планування та виконання союзницьких зобов’язань. За потреби ми маємо перезавантажити пріоритети оборони й армії. Пріоритет – протиповітряна оборона», – підсумував Зуна.

☝️ Нагадаємо, Угорщина, Словаччина та Чехія не матимуть фінансових зобов’язань у рамках рішення про 90 млрд євро фінансової підтримки ЄС Україні у 2026–2027 роках.

Як відомо, Європейська рада погодилася надати Україні позику у розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС.

👉 Також Австралія завершила передачу Україні танків M1A1 Abrams у межах оголошеного пакету військової допомоги на 245 млн австралійських доларів

