Австралія передала Україні танки M1A1 Abrams

Австралія завершила передачу Україні танків M1A1 Abrams у межах оголошеного пакету військової допомоги на 245 млн австралійських доларів (еквівалент понад $160 млн). Про це повідомило Міністерство оборони Австралії у п’ятницю, 19 грудня.

📢 «Австралійські сили оборони (ADF) виконали своє знакове зобов’язання надати Україні 49 танків M1A1 Abrams, підкріплюючи давню підтримку України, яка продовжує чинити опір незаконному та аморальному вторгненню росії», – йдеться у повідомленні відомства.

Більшість танків прибули до України ще в липні. За даними Міноборони, значна частина з них уже розгорнута на передовій.

📢 «Ці танки є високопродуктивною та перевіреною платформою. Їхня поставка посилить здатність України захищатися від російської агресії», – зазначив полковник Джеймс Сміт, який керував операцією з доставки танків.

✅ На початку грудня Австралія та Нова Зеландія надали Україні військову підтримку на понад 70 млн доларів США. Сума включає внески до програми PURL, для «коаліції дронів» та поставки різного військового обладнання.

👉 Також було повідомлено, що Австралія раніше виконала більшу частину своїх зобов’язань у межах пакета військової допомоги для України, надавши основну масу з 49 бойових танків M1A1 Abrams, про які домовилися раніше.