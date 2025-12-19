П’ятниця, 19 Грудня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Австралія передала Україні танки M1A1 Abrams

Денис Молотов
Австралія передала Україні танки M1A1 Abrams

Австралія завершила передачу Україні танків M1A1 Abrams у межах оголошеного пакету військової допомоги на 245 млн австралійських доларів (еквівалент понад $160 млн). Про це повідомило Міністерство оборони Австралії у п’ятницю, 19 грудня.

📢 «Австралійські сили оборони (ADF) виконали своє знакове зобов’язання надати Україні 49 танків M1A1 Abrams, підкріплюючи давню підтримку України, яка продовжує чинити опір незаконному та аморальному вторгненню росії», – йдеться у повідомленні відомства.

Більшість танків прибули до України ще в липні. За даними Міноборони, значна частина з них уже розгорнута на передовій.

📢 «Ці танки є високопродуктивною та перевіреною платформою. Їхня поставка посилить здатність України захищатися від російської агресії», – зазначив полковник Джеймс Сміт, який керував операцією з доставки танків.

✅ На початку грудня Австралія та Нова Зеландія надали Україні військову підтримку на понад 70 млн доларів США. Сума включає внески до програми PURL, для «коаліції дронів» та поставки різного військового обладнання.

👉 Також було повідомлено, що Австралія раніше виконала більшу частину своїх зобов’язань у межах пакета військової допомоги для України, надавши основну масу з 49 бойових танків M1A1 Abrams, про які домовилися раніше.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Суд України вперше виправдав російського військового

КРИМІНАЛ

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

ВАЖЛИВО

Трамп підписав оборонний бюджет США із допомогою Україні

ВАЖЛИВО

ЄС схвалив безстрокове замороження російських активів на 210 млрд євро

ВАЖЛИВО

США відкривають шлях росії до повернення у G20

ВАЖЛИВО

Зеленський позбавив державних стипендій Сергія Бубку та Яну Клочкову

СПОРТ

Рада ЄС не змогла провести розмову з Віткоффом та Кушнером

ПОЛІТИКА

В Україні запустять автоматичний військовий облік: Кабмін ухвалив нову постанову

ВАЖЛИВО

Ворог найактивніший на західних околицях Покровська, у Мирнограді поодинокі випадки інфільтрації противника – 7-й корпус ДШВ

ПОДІЇ

Зимові куртки для дівчаток: тепло, елегантність та яскравий стиль

СУСПІЛЬСТВО

ССО уразили позиції РСЗВ та скупчення особового складу рф

ВІЙНА

Зеленський прокоментував переговори з делегацією США у Берліні

ВАЖЛИВО

Британія виділить 600 млн фунтів на посилення ППО України

ВАЖЛИВО

Кількість боїв на фронті за добу різко зросла, Покровський напрямок – найгарячіший: карта від Генштабу

ПОДІЇ

Одеса та область пережили одну з наймасованіших повітряних атак рф

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ