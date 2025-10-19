Неділя, 19 Жовтня, 2025
Денис Молотов
Будуть лікувати Киянина, що задушив собаку своєї дівчини

Суд у столиці ухвалив рішення про примусове лікування 28-річного киянина, який після конфлікту з колишньою дівчиною жорстоко розправився з її собакою. Як повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, інцидент стався у квітні 2024 року.

За даними слідства, після сварки чоловік побив цуценя, а згодом задушив тварину. Власниця знайшла мертвого собаку, загорнутого у пакет, біля смітника поруч із будинком.

Після встановлення всіх обставин зловмиснику повідомили про підозру за статтею «Жорстоке поводження з тваринами».

☝️ Проведена психіатрична експертиза засвідчила, що на момент злочину чоловік не усвідомлював своїх дій та мав серйозні поведінкові розлади. Медики дійшли висновку, що він потребує лікування у закладі суворого режиму.

Суд ухвалив рішення застосувати до нього примусові заходи медичного характеру — госпіталізацію до психіатричного закладу із посиленим наглядом.

📌 У прокуратурі наголосили, що такі заходи спрямовані на запобігання повторенню небезпечної поведінки.

Раніше повідомлялося, що житель Івано-Франківщини прив’язав собаку до автомобіля та тягнув її дорогою, унаслідок чого тварина загинула у ветеринарній клініці. Також на Одещині чоловік убив цуценя та намагався задушити кошеня.

👉 Також стало відомо, що У Харкові жінка побила пасинка, внаслідок чого трирічна дитина померла. 40-річній особі повідомлено про підозру, а суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

