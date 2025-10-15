Середа, 15 Жовтня, 2025
У Харкові жінка забила до смерті 3-річну дитину

Денис Молотов
У Харкові жінка побила пасинка, внаслідок чого трирічна дитина померла. 40-річній особі повідомлено про підозру, а суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Про це 15 жовтня повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За інформацією слідства, хлопчик проживав разом із батьком, який після смерті своєї першої дружини минулого року повторно одружився. Дитину чоловік привів у нову родину, де проживала його нова дружина, її малолітня донька та літні батьки.

☝️ Через постійну зайнятість чоловік працював майже цілодобово в реабілітаційному центрі й доручив догляд за сином своїй дружині. Згодом жінка почала проявляти вороже ставлення та неприязнь до хлопчика.

📢 «На початку жовтня підозрювана завдала дитині численних ударів руками та ногами по голові й обличчю. Від отриманих травм хлопчик знепритомнів», — зазначили у прокуратурі.

Щоб приховати скоєне, жінка викликала швидку допомогу й повідомила медикам неправдиву інформацію, стверджуючи, що дитина нібито впала у ванній кімнаті.

Хлопчика госпіталізували, однак він так і не прийшов до тями. Через кілька днів після побиття дитина померла у лікарні від отриманих травм.

Сусіди розповіли, що в день трагедії з квартири було чути крики, лайку та плач. Мати підозрюваної підтвердила, що чула, як її донька сварила хлопчика з використанням нецензурної лексики, після чого пролунало кілька гучних ударів.

Медики встановили, що характер тілесних ушкоджень не відповідає травмам від падіння у ванній кімнаті, як заявляла жінка.

Згідно з матеріалами слідства, жінці інкримінується умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України). Суд ухвалив рішення про тримання під вартою без можливості внесення застави.

☝️ Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині судитимуть подружжя, яке понад чотири доби било свого 4-річного сина металевою трубою, що призвело до смерті дитини.

