Понеділок, 3 Листопада, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Британія поставила Україні додаткові Storm Shadow

Денис Молотов
Денис Молотов
Британія поставила Україні додаткові Storm Shadow

Велика Британія нещодавно здійснила постачання Україні додаткової партії крилатих ракет Storm Shadow. Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на джерела в понеділок, 3 листопада.

📢 «Поставка невизначеної кількості ракет була здійснена для того, щоб забезпечити Україну запасами напередодні зимових місяців… Велика Британія стурбована тим, що кремль посилюватиме напади на мирних жителів України», – йдеться у публікації.

Джерела видання не уточнюють кількості переданих боєприпасів, і уряд Британії поки не коментує загальний обсяг постачань Storm Shadow за час війни. Офіційна позиція щодо прозорості цих поставок залишається обмеженою, тому оцінити точний внесок нового пакета складно.

ℹ️ Storm Shadow — це високоточні ракети повітряного базування з дальністю понад 250 кілометрів. Вони дозволяють уражати стратегічні та критичні об’єкти на значній відстані від літака-носія, що робить їх важливим елементом далекобійної ударної здатності.

Британія поставила Україні додаткові Storm Shadow☝️ Українські сили вже застосовували Storm Shadow у ряді операцій, і Генштаб повідомляв про випадки прориву ворожої ППО під час таких ударів. Ці ракети, за наявних даних, були використані для ураження російських об’єктів військово-промислового значення.

📌 Шостий президент України Володимир Зеленський також коментував застосування далекобійної зброї: «тільки Storm Shadow в нормальній кількості і меншої кількості SCALP». Цей рядок підтверджує, що саме Storm Shadow лишаються пріоритетними у форматі застосування далекобійних засобів.

Передача додаткових боєприпасів від союзників покликана зміцнити обороноздатність перед очікуваними викликами у зимовий період.

Bloomberg наголошує, що деталі пакета не опубліковані, тож повну оцінку впливу поставки можна буде дати лише після появи додаткових уточнень від уряду Великої Британії або від партнерів України.

👉 Також нагадаємо, що Велика Британія та Франція оновлюють військове партнерство, розширюючи виробництво крилатих ракет Storm Shadow.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Стубб назвав можливе місце зустрічі Зеленського з путіним

ВАЖЛИВО

ГУР підірвало стратегічний нафтопровід “Кольцевой” під москвою

ВАЖЛИВО

На фронті зафіксовано 76 бойових зіткнень, ворог активно діє на трьох напрямках

ПОДІЇ

Ракетний удар по Миколаєву: загинула одна людина, ще 15 — поранені

ВАЖЛИВО

569 медзакладів надають безкоштовну та дієву реабілітацію для ветеранів і ветеранок

ВЛАДА

ЄС готує план миру для України: два етапи, 12 пунктів і «Рада миру»

ВАЖЛИВО

За час повномасштабної війни в Україні загинули 116 журналістів – Нацрада

ПОДІЇ

Стімпанк-прикраси з радіоламп: від хобі до бізнесу на Etsy за $1000/місяць

СУСПІЛЬСТВО

На Львівщині внаслідок ДТП загинули четверо військових

ПОДІЇ

росія всьоме за жовтень атакувала газову інфраструктуру України

ВАЖЛИВО

Фейк: У Вінниці військовослужбовець з Колумбії розбестив неповнолітню дівчинку

СТОПФЕЙК

СБУ навчає школярів Луганщини розпізнавати вербувальників ФСБ

ОСВІТА

Китай скорочує постачання комплектуючих для українських дронів

ВАЖЛИВО

Уражено Саратовський НПЗ та бази ворога на Луганщині

ВАЖЛИВО

Повідомлено про підозру посадовцям окупаційної «луганської митниці»

КРИМІНАЛ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"