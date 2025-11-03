Британія поставила Україні додаткові Storm Shadow

Велика Британія нещодавно здійснила постачання Україні додаткової партії крилатих ракет Storm Shadow. Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на джерела в понеділок, 3 листопада.

📢 «Поставка невизначеної кількості ракет була здійснена для того, щоб забезпечити Україну запасами напередодні зимових місяців… Велика Британія стурбована тим, що кремль посилюватиме напади на мирних жителів України», – йдеться у публікації.

Джерела видання не уточнюють кількості переданих боєприпасів, і уряд Британії поки не коментує загальний обсяг постачань Storm Shadow за час війни. Офіційна позиція щодо прозорості цих поставок залишається обмеженою, тому оцінити точний внесок нового пакета складно.

ℹ️ Storm Shadow — це високоточні ракети повітряного базування з дальністю понад 250 кілометрів. Вони дозволяють уражати стратегічні та критичні об’єкти на значній відстані від літака-носія, що робить їх важливим елементом далекобійної ударної здатності.

☝️ Українські сили вже застосовували Storm Shadow у ряді операцій, і Генштаб повідомляв про випадки прориву ворожої ППО під час таких ударів. Ці ракети, за наявних даних, були використані для ураження російських об’єктів військово-промислового значення.

📌 Шостий президент України Володимир Зеленський також коментував застосування далекобійної зброї: «тільки Storm Shadow в нормальній кількості і меншої кількості SCALP». Цей рядок підтверджує, що саме Storm Shadow лишаються пріоритетними у форматі застосування далекобійних засобів.

Передача додаткових боєприпасів від союзників покликана зміцнити обороноздатність перед очікуваними викликами у зимовий період.

Bloomberg наголошує, що деталі пакета не опубліковані, тож повну оцінку впливу поставки можна буде дати лише після появи додаткових уточнень від уряду Великої Британії або від партнерів України.

👉 Також нагадаємо, що Велика Британія та Франція оновлюють військове партнерство, розширюючи виробництво крилатих ракет Storm Shadow.