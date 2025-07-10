Британія і Франція розширюють виробництво ракет Storm Shadow

Велика Британія та Франція оновлюють військове партнерство, розширюючи виробництво крилатих ракет Storm Shadow. Як повідомила канцелярія британського прем’єра Кіра Стармера, відповідну угоду з французьким президентом Емманюелем Макроном буде підписано 10 липня.

Згідно з заявою Лондона, нова угода передбачає збільшення запасів далекобійних ракет Storm Shadow. Вони вже активно використовуються у бойових діях, зокрема в Україні. Також стартує наступний етап спільного проєкту з розробки далекобійних і протикорабельних ракет, що мають замінити Storm Shadow у майбутньому.

📢 «Очікується, що розширення замовлення на Storm Shadow дозволить зберегти робочі місця висококваліфікованих фахівців, створити нові робочі місця, а також модернізувати виробничі лінії», – зазначає канцелярія Стармера.

Крім того, угода охоплює розробку ракет нового покоління класу «повітря — повітря», які зможуть діяти за межами прямої видимості. Нове озброєння призначене для бойових літаків Королівських ВПС.

У межах поглиблення оборонного співробітництва Макрон і Стармер підпишуть також декларацію про координацію дій сил ядерного стримування. За даними французьких ЗМІ, документ буде зосереджений на спільних діях у разі «екстремальних загроз» для європейських країн.

📄 При цьому у тексті декларації наголошується, що ядерні сили Франції та Великої Британії «залишаються незалежними, але їхні дії можуть координуватися».

Раніше видання повідомляли, що європейський оборонний концерн MBDA, який виробляє ракети Storm Shadow/Scalp та Aster, зазнає тиску через необхідність пришвидшення виробництва зброї для України та переозброєння Європи.

👉 Також нагадаємо, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не виключив передачу крилатих ракет Taurus Україні. Однак уточнив, що цей процес ще не розпочато.