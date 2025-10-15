Британія оголосила про масштабне розширення військової підтримки України

Міністерство оборони Великої Британії 14 жовтня оголосило про значне розширення військової підтримки України та посилення оборонних можливостей НАТО у відповідь на дедалі більшу агресивність російської федерації.

У відомстві зазначили, що цього року Лондон вже інвестував близько £600 мільйонів у прискорення постачання безпілотників і розширення виробничих потужностей партнерських компаній. Зокрема, до України було направлено десятки тисяч FPV-дронів, які, за оцінкою британського уряду, відіграють ключову роль на передовій.

📢 Міністр оборони Джон Гілі наголосив, що передані Україні дрони, включно з FPV-моделями, мають вирішальне значення для виконання високоточних бойових завдань, розвідки та руйнування логістичних ланцюгів противника. Такі системи активно застосовуються українськими силами для ураження цілей у тилу російських військ.

Крім того, британське оборонне відомство повідомило, що системи-перехоплювачі вже проходять випробування в умовах бойових дій. Коаліція з протидії безпілотникам, очолювана Великою Британією спільно з Латвією, продовжує залучати фінансування з різних країн для придбання сучасних систем захисту від іранських і російських дронів типу «Shahed». Очікується, що в найближчі місяці буде укладено контракти на постачання приблизно 35 тисяч систем перехоплення.

👇 Уряд також відзначив прискорене постачання інших видів озброєння:

Лише за останні тижні Україна отримала сотні ракет для систем ППО достроково. Паралельно Лондон і Київ працюють над розвитком промислового партнерства в межах таких проєктів, як Project Octopus. Вони охоплюють спільне виробництво перехоплювачів і дронів нового покоління.

Велика Британія також продовжить участь у місії НАТО з повітряної поліції на східному фланзі Альянсу до кінця 2025 року. Крім того, британські фахівці вирушать до Молдови, де допомагатимуть у підготовці місцевих сил з протидронових технологій.

📄 Окремо зазначено, що Україна та Велика Британія уклали індустріальну угоду щодо спільної розробки інтерцепторного дрона. Він уже використовується для захисту критичної інфраструктури від російських атак. В межах цього плану Лондон також планує збільшити виробництво дронів і систем ППО не лише для України, а й для всіх держав-членів НАТО.

👉 Нагадаємо, раніше Палата представників США схвалила оборонний бюджет на $892,6 млрд на 2026 фінансовий рік. З цієї суми $400 млн передбачено на програму безпекової допомоги Україні.