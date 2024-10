Боголюбов приховав активи від Лондонського суду: загрожує арешт в Англії

Готель Radisson Blu Resort & Spa на Адріатичному узбережжі не увійшов до списку активів, на які Лондонський суд наклав так званий Freezing Order щодо арешту майна, пов’язаного з Коломойським та Боголюбовим. Це стало можливим лише через те, що Геннадій Боголюбов приховав його існування, йдеться в розслідуванні «Телеграф».

Як повідомляється, низка компаній, пов’язаних з Боголюбовим, є співвласниками та управителями цього готелю в Спліті, Хорватія (Radisson Blu Resort & Spa, Split).

Згідно з даними місцевих моніторингових систем та преси, готель належить та управляється компанією HOTEL SPLIT d.d. Це також було з’ясовано виданням «Телеграф».

Основними акціонерами компанії є:

AEDRO FINANCE LTD (офшор у Белізі) з часткою 68,84%;

MEMENTO d.o.o. (Загреб, Хорватія) володіє 26,84% готелю;

OLBIA INVESTMENTS LIMITED (офшор на Кіпрі) має 2,8%.

Примітно, що OLBIA INVESTMENTS LIMITED є одноосібним власником компанії MEMENTO d.o.o., а її мажоритарним власником є кіпрська MERVINOX HOLDING LTD, що пов’язує ці компанії з Боголюбовим та Коломойським.

Президентом наглядової ради готелю через MEMENTO d.o.o. та OLBIA INVESTMENTS LIMITED є Сергій Дістергов, бізнесмен українського походження, який отримав австрійське громадянство. Його часто у ЗМІ називають «людиною Боголюбова» та партнером братів Суркісів.

Крім того, директорка компанії MERVINOX HOLDING LTD (співвласника компанії OLBIA INVESTMENTS LTD, яка управляє та володіє готелем) – Маріанна Гіаннаку (грец. — Μαριαννα Γιαννακου, англ. — Marianna Giannakou). Вона ж керувала різними компаніями так званої групи «Приват» і, зокрема, офшором Sunaltezza Consulting Ltd, афільованим до Боголюбова.

За англійським законодавством, приховування активів від суду карається ув’язненням.

Зазначимо, що три роки тому прокуратурі Британії став доступний новий інструмент боротьби з нелегальними активами та їх власниками. З’явився Закон про майно невстановленого походження. Цей документ спрямований на те, щоб виявляти іноземців, які десятиріччями вкладали кошти сумнівного походження в різні вагомі активи та приховано ними керували.

Так, ще у 2021 році за схоже (як в Геннадія Боголюбова) приховування активів, німецький тенісист Борис Беккер отримав у вирок. Його було засуджено на 2,5 роки позбавлення волі в Англії. Беккер відбув лише 8 місяців покарання за ґратами та був звільнений достроково через депортацію в Німеччину.