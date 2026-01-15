Четвер, 15 Січня, 2026
Білий дім отримав сигнали про припинення страт в Ірані — Трамп

Денис Молотов
Білий дім отримав сигнали про припинення страт в Ірані — Трамп
Фото: Дональд Трамп, 47-й президент США.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що, за наявною у нього інформацією, страти протестувальників в Ірані та вбивства учасників акцій непокори були припинені. Про це він заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі. Його слова у середу ввечері, 14 січня, наводить NBC News.

За словами глави Білого дому, Сполучені Штати отримали відповідні сигнали від «дуже важливого партнера з іншого боку». Трамп зазначив, що раніше в Ірані було заплановано низку страт, однак наразі, за отриманою інформацією, їх нібито скасували.

☝️ Зокрема, саме 14 січня, за попередніми даними, мала відбутися перша публічна страта — 26-річного Ерфана Солтані. Президент США повідомив, що йому доповіли: цього не станеться. Водночас він наголосив, що отримані відомості ще потребують ретельної перевірки.

📢 «Якщо це виявиться неправдою, ми будемо дуже розчаровані», — підкреслив Трамп.

Американський президент також заявив, що має намір особисто переконатися у достовірності цієї інформації.

📢 «Я дізнаюся, і ви теж дізнаєтесь. Щиро сподіваюся, що це виявиться реальністю. Але у світі може статися що завгодно», — зазначив він.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо того, як можна довіряти іранській владі, зважаючи на насильство проти учасників протестів, Трамп заявив, що іранські силовики нібито «стріляють у відповідь на те, що по них стріляють люди».

☝️ Також президента США запитали про можливість виключення військового сценарію щодо Ірану. У відповідь Трамп заявив, що наразі спостерігатиме за подальшим розвитком подій. Раніше він неодноразово наголошував, що готовий застосувати військову силу, якщо режим аятол ухвалить рішення про фізичне знищення своїх опонентів.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп публічно підтримав населення Ірану на тлі масових протестів і заявив, що «допомога вже на підході».

📌 Редакційна колегія телеканалу Iran International заявила, що під час масових  протестів в Ірані загинули щонайменше 12 тисяч осіб, переважно молоді люди віком до 30 років.

