Вівторок, 13 Січня, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОДІЇ
ПОДІЇ

Масові протести в Ірані: медіа заявляють про 12 тисяч вбитих

Денис Молотов
Масові протести в Ірані: медіа заявляють про 12 тисяч вбитих
Масові протести в Ірані.

Редакційна колегія телеканалу Iran International заявила, що під час масових протестів в Ірані загинули щонайменше 12 тисяч осіб, переважно молоді люди віком до 30 років. Про це йдеться в офіційній заяві редакції, оприлюдненій на тлі безпрецедентних обмежень інформаційного простору в країні.

У заяві зазначається, що Іран перебуває під скоординованою блокадою, спрямованою не лише на контроль безпеки, а й на приховування масштабів подій.

📢 «Відключення інтернету, порушення зв’язку, закриття ЗМІ та залякування журналістів і свідків вказують на одну мету — не допустити, щоб величезний історичний злочин став відомим», — наголосили у редакції.

За даними Iran International, «найбільша різанина в сучасній історії Ірану» відбулася переважно протягом двох ночей — 8 та 9 січня. Саме тоді, за оцінками журналістів, було вбито щонайменше 12 тисяч людей. Більшість загиблих, як стверджується, були розстріляні силами Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) та формуваннями Басідж, а самі дії мали організований характер.

☝️ У виданні також звернули увагу на безпрецедентний тиск на медіа:

📢 «Сотні національних і місцевих газет, що є безпрецедентним явищем в історії іранської преси, з четверга замовкли. Сьогодні, крім Ісламської Республіки Іранської телерадіокомпанії (IRIB), всередині країни залишається активними лише кілька новинних вебсайтів. Вони також працюють під цензурою та прямим контролем служб безпеки. Це не “кризове управління”. Це визнання страху, що правда буде розкрита», — зазначили журналісти.

Редакція закликала громадян і свідків передавати будь-які підтверджені матеріали — документи, фото, відео, аудіозаписи, свідчення про загиблих, медичні заклади, місця зіткнень, а також час і локації інцидентів.

📌 Раніше представники іранської влади озвучували значно нижчі цифри, заявляючи приблизно про 2 тисячі загиблих. Водночас правозахисна організація HRANA повідомляла, що станом на вечір понеділка в країні затримали понад 10 тисяч осіб. Однак, комунікаційні обмеження та відключення інтернету істотно ускладнили незалежний збір інформації.

ℹ️ Протести в Ірані розпочалися 28 грудня з акцій на головному базарі Тегерана. Там підприємці масово закрили торговельні точки на знак протесту проти економічного колапсу. Влада Ірану звинувачує у розпалюванні заворушень США та Ізраїль, водночас заявляючи про готовність до діалогу з Вашингтоном.

Масові протести в Ірані: медіа заявляють про 12 тисяч вбитих 01
Масові протести в Ірані.

Президент США Дональд Трамп неодноразово попереджав про можливе втручання у разі подальшого насильства проти мирного населення. У відповідь спікер іранського парламенту Мухаммад Багер Калібаф заявив, що в разі атаки США цілями стануть не лише Ізраїль, а й американські військові бази та кораблі.

За даними ЗМІ, нині адміністрація Білого дому розглядає кілька сценаріїв дій щодо Ірану, однак жоден із них не передбачає введення американських військ на територію країни. Раніше також з’являлася інформація, що у разі падіння режиму верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї може втекти до росії.

  • Держдеп США разом із віртуальним посольством у Тегерані звернулися до всіх громадян США із терміновим закликом негайно залишити територію Ірану.
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Британія передала Україні 15 систем ППО Raven і Gravehawk

ВАЖЛИВО

Хмара доповів Зеленському про бойові операції Служби безпеки

ВЛАДА

За добу на фронті відбулося 255 бойових зіткнень: найінтенсивніші бої – на Покровському напрямку

ВІЙНА

На Одещині російський дрон влучив у винзавод

ВІЙНА

Україна і США готують угоду плану відновлення на $800 млрд

ВАЖЛИВО

Через атаку рф знеструмлення на Дніпропетровщині, Одещина досі з обмеженнями, від негоди перебої зі світлом у 2 областях – Міненерго

ПОДІЇ

Іран продав росії ракети та інше озброєння майже на $3 млрд — ЗМІ

ПОДІЇ

Три нафтові танкери зазнали дронових атак поблизу Новоросійська — Reuters

ВАЖЛИВО

Атака «орєшніком»: Зеленський вимагає рішучої реакції світу

ВАЖЛИВО

Трамп доручив підготувати план вторгнення США в Гренландію — ЗМІ

ВАЖЛИВО

Швеція долучиться до гарантування безпеки України

ВАЖЛИВО

У Дніпрі через удари рф по енергетиці надзвичайна ситуація

ВАЖЛИВО

Понад 5,8 млн грн хабарів: в трьох областях правоохоронці викрили схеми незаконного переправлення за кордон

КОРДОН

США могли використати секретну зброю у Венесуелі

ВАЖЛИВО

На фронті зафіксовано 161 бойове зіткнення – Генштаб

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ