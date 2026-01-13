Масові протести в Ірані: медіа заявляють про 12 тисяч вбитих

Редакційна колегія телеканалу Iran International заявила, що під час масових протестів в Ірані загинули щонайменше 12 тисяч осіб, переважно молоді люди віком до 30 років. Про це йдеться в офіційній заяві редакції, оприлюдненій на тлі безпрецедентних обмежень інформаційного простору в країні.

У заяві зазначається, що Іран перебуває під скоординованою блокадою, спрямованою не лише на контроль безпеки, а й на приховування масштабів подій.

📢 «Відключення інтернету, порушення зв’язку, закриття ЗМІ та залякування журналістів і свідків вказують на одну мету — не допустити, щоб величезний історичний злочин став відомим», — наголосили у редакції.

За даними Iran International, «найбільша різанина в сучасній історії Ірану» відбулася переважно протягом двох ночей — 8 та 9 січня. Саме тоді, за оцінками журналістів, було вбито щонайменше 12 тисяч людей. Більшість загиблих, як стверджується, були розстріляні силами Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) та формуваннями Басідж, а самі дії мали організований характер.

☝️ У виданні також звернули увагу на безпрецедентний тиск на медіа:

📢 «Сотні національних і місцевих газет, що є безпрецедентним явищем в історії іранської преси, з четверга замовкли. Сьогодні, крім Ісламської Республіки Іранської телерадіокомпанії (IRIB), всередині країни залишається активними лише кілька новинних вебсайтів. Вони також працюють під цензурою та прямим контролем служб безпеки. Це не “кризове управління”. Це визнання страху, що правда буде розкрита», — зазначили журналісти.

Редакція закликала громадян і свідків передавати будь-які підтверджені матеріали — документи, фото, відео, аудіозаписи, свідчення про загиблих, медичні заклади, місця зіткнень, а також час і локації інцидентів.

📌 Раніше представники іранської влади озвучували значно нижчі цифри, заявляючи приблизно про 2 тисячі загиблих. Водночас правозахисна організація HRANA повідомляла, що станом на вечір понеділка в країні затримали понад 10 тисяч осіб. Однак, комунікаційні обмеження та відключення інтернету істотно ускладнили незалежний збір інформації.

ℹ️ Протести в Ірані розпочалися 28 грудня з акцій на головному базарі Тегерана. Там підприємці масово закрили торговельні точки на знак протесту проти економічного колапсу. Влада Ірану звинувачує у розпалюванні заворушень США та Ізраїль, водночас заявляючи про готовність до діалогу з Вашингтоном.

Президент США Дональд Трамп неодноразово попереджав про можливе втручання у разі подальшого насильства проти мирного населення. У відповідь спікер іранського парламенту Мухаммад Багер Калібаф заявив, що в разі атаки США цілями стануть не лише Ізраїль, а й американські військові бази та кораблі.

За даними ЗМІ, нині адміністрація Білого дому розглядає кілька сценаріїв дій щодо Ірану, однак жоден із них не передбачає введення американських військ на територію країни. Раніше також з’являлася інформація, що у разі падіння режиму верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї може втекти до росії.