Білокуракинці відзначили десятиріччя громади: урочистості в евакуації

Білокуракинська громада відзначила своє 10-річчя у столиці України. Про проведення святкових заходів у Києві 16 серпня повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА). Подія стала символом єдності та стійкості людей, які змушені жити далеко від рідного дому, але зберігають вірність своїй малій батьківщині.

Історія громади бере початок з 13 серпня 2015 року. Саме тоді низку населених пунктів Луганщини об’єднали в єдину територіальну громаду з адміністративним центром у селищі Білокуракине. Це рішення стало важливим кроком у процесі децентралізації, який дав новий поштовх до розвитку регіону.

Однак після початку повномасштабної війни, громада понад три роки перебуває в евакуації. Попри вимушене переселення, білокуракинці не втратили зв’язку між собою та продовжують зберігати свої традиції.

Ювілейні урочистості отримали символічну назву «Обрана серцем. Загартована часом». Вони зібрали людей, які зберігають силу духу, відданість Україні та підтримують одне одного навіть у найважчі часи.

Заступниця голови Луганської обласної військової адміністрації Катерина Безгинська привітала білокуракинців із цією важливою датою.

Під час офіційної частини заходу нагородили військовослужбовців, які походять із громади та сьогодні мужньо боронять країну від російської агресії.

Також відзначили роботу працівників, котрі забезпечують функціонування громади та активно допомагають внутрішньо переміщеним особам (ВПО).

Святкування завершилося виступом Луганського обласного академічного українського музично-драматичного театру. Артисти подарували присутнім культурну програму, яка стала емоційним завершенням події й ще раз підкреслила непереможність українського духу навіть у часи випробувань.

Ця подія стала не лише вшануванням десятиріччя, а й підтвердженням того, що Білокуракинська громада зберігає свою ідентичність, культуру та єдність, попри війну й евакуацію.

☝️ Також раніше було повідомлено, що на початку серпня група з 83 дітей Лисичанської міської територіальної громади вирушила на оздоровлення та відпочинок до мальовничого Закарпаття.

