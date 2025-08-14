Діти з Лисичанської громади відпочинуть в санаторії на Закарпатті

На початку серпня група з 83 дітей Лисичанської міської територіальної громади вирушила на оздоровлення та відпочинок до мальовничого Закарпаття. Про цю подію повідомили на офіційному сайті Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) в четвер, 14 серпня.

До складу групи увійшли діти учасників бойових дій, вихованці багатодітних родин, а також внутрішньо переміщені особи (ВПО) громади, які зараз мешкають у різних регіонах України. Поїздка стала частиною програми, спрямованої на підтримку та реабілітацію дітей, чиє дитинство значною мірою змінила війна.

Відпочинок організовано на базі дитячого закладу санаторного типу «Сонячне Закарпаття» у селі Поляна. Тут маленькі відпочивальники мають змогу не лише зміцнити здоров’я, а й відновити психологічну рівновагу.

Програма перебування насичена різноманітними заходами.

✅ Дітей чекають творчі майстер-класи, де вони зможуть навчитися новим технікам та реалізувати власні ідеї.

✅ Передбачені яскраві флешмоби, квести з цікавими завданнями та командними випробуваннями, а також спортивні змагання.

✅ Вечорами для дітей організовують розважальні заходи, що допомагають згуртувати колектив та створити дружню атмосферу.

✅ Однією з особливих розваг стане риболовля у форельному господарстві, яка обіцяє багато позитивних емоцій.

✅ Діти розкривають власні таланти, знаходять нових друзів та отримують досвід спілкування у безпечному та підтримуючому середовищі. Таке дозвілля позитивно впливає на емоційний стан та допомагає відволіктися від стресу, спричиненого війною.

Зміна триватиме до 16 серпня, і організатори впевнені, що вона залишить по собі лише приємні спогади. У повідомленні на сайті зазначено:

📢 «Бажаємо дітям позитивної енергії та незабутніх вражень».

Відпочинок профінансовано за кошти місцевого бюджету. Захід реалізовано в межах Програми оздоровлення та відпочинку дітей Лисичанської міської територіальної громади на 2022–2026 роки.

