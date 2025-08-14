Четвер, 14 Серпня, 2025
ГОЛОВНАЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

Діти з Лисичанської громади відпочинуть в санаторії на Закарпатті

Денис Молотов
Денис Молотов
Діти з Лисичанської громади відпочинуть в санаторії на Закарпатті

На початку серпня група з 83 дітей Лисичанської міської територіальної громади вирушила на оздоровлення та відпочинок до мальовничого Закарпаття. Про цю подію повідомили на офіційному сайті Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) в четвер, 14 серпня.

До складу групи увійшли діти учасників бойових дій, вихованці багатодітних родин, а також внутрішньо переміщені особи (ВПО) громади, які зараз мешкають у різних регіонах України. Поїздка стала частиною програми, спрямованої на підтримку та реабілітацію дітей, чиє дитинство значною мірою змінила війна.

Відпочинок організовано на базі дитячого закладу санаторного типу «Сонячне Закарпаття» у селі Поляна. Тут маленькі відпочивальники мають змогу не лише зміцнити здоров’я, а й відновити психологічну рівновагу.

Програма перебування насичена різноманітними заходами.

✅ Дітей чекають творчі майстер-класи, де вони зможуть навчитися новим технікам та реалізувати власні ідеї.

✅ Передбачені яскраві флешмоби, квести з цікавими завданнями та командними випробуваннями, а також спортивні змагання.

✅ Вечорами для дітей організовують розважальні заходи, що допомагають згуртувати колектив та створити дружню атмосферу.

✅ Однією з особливих розваг стане риболовля у форельному господарстві, яка обіцяє багато позитивних емоцій.

✅ Діти розкривають власні таланти, знаходять нових друзів та отримують досвід спілкування у безпечному та підтримуючому середовищі. Таке дозвілля позитивно впливає на емоційний стан та допомагає відволіктися від стресу, спричиненого війною.

Зміна триватиме до 16 серпня, і організатори впевнені, що вона залишить по собі лише приємні спогади. У повідомленні на сайті зазначено:

📢 «Бажаємо дітям позитивної енергії та незабутніх вражень».

Відпочинок профінансовано за кошти місцевого бюджету. Захід реалізовано в межах Програми оздоровлення та відпочинку дітей Лисичанської міської територіальної громади на 2022–2026 роки.

☝️ Також нагадаємо, що в Полтаві та Дніпрі відбулися сеанси арттерапії та творчі майстер-класи для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) із Луганської області.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Розвідка про обмін полоненими: “Стамбул-2” ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії

ПОДІЇ

Атака на Запоріжжя: росіяни скинули КАБ на автовокзал, десятки поранених

ВАЖЛИВО

Латвія підтримала ініціативу НАТО щодо озброєння України

ВАЖЛИВО

Зеленський заявив про непохитність у захисті своїх територій

ВАЖЛИВО

Олексій Харченко провів зустріч із молодіжними лідерами Луганщини

ЛУГАНЩИНА

Харченко: в Луганській ОВА залишаться лише мотивовані та ефективні

ЛУГАНЩИНА

У Херсоні триває евакуація мешканців з Корабельного району

ВІЙНА

ЄС: Україна отримає 1,6 млрд євро з доходів російських активів

ВАЖЛИВО

Понад 20 чоловіків уникли мобілізації за допомогою підроблених документів: деталі спецоперації “Опікун”

ПОДІЇ

Втекти з України в незвичний спосіб чоловіку не вдалось – ДПСУ

КОРДОН

В США знову заявили про можливий «обмін територіями» України

ПОЛІТИКА

Традиції, творчість і єдність: як працюють культурні центри Сватівщини

ЛУГАНЩИНА

Генштаб повідомив про звільнення Безсалівки та значні втрати ворога

ВАЖЛИВО

На Луганщині колишня депутатка від проросійської партії вкрала гроші громади

КРИМІНАЛ

Викрадення 15 дітей з Миколаївщини: завершено розслідування воєнного злочину, справу передано до суду

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"