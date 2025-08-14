Біля Зміїного міг впасти російський Су-30СМ — ВМС України

Війська рф, ймовірно, зазнали чергової авіаційної втрати в Чорному морі. Про це 14 серпня повідомили Військово-Морські Сили Збройних сил України. За даними української розвідки, інцидент стався в районі острова Зміїний, де окупанти вели польоти на бойових літаках.

📢 «Засобами розвідки ВМС ЗС України отримано радіоперехоплення про втрату зв’язку з літаком російських загарбників Су-30СМ, який виконував завдання південно-східніше острова Зміїний. Повітряне судно, ймовірно, впало з невстановлених причин», – йдеться у повідомленні українських військових.

За попередніми даними, одразу після інциденту російська сторона розпочала пошуково-рятувальну операцію. Наразі в районі падіння на поверхні моря виявлено уламки авіатехніки, що можуть належати цьому винищувачу. Однак знайти пілотів поки що не вдалося.

Причини зникнення літака з радарів залишаються невідомими. Військові не виключають як технічну несправність, так і ураження внаслідок бойових дій.

Подібні інциденти з російською авіацією в Чорному морі та Криму фіксуються не вперше. Так, на початку серпня безпілотники атакували військовий аеродром Саки у тимчасово окупованому Криму. Тоді було знищено один винищувач Су-30СМ, ще один літак цього типу зазнав пошкоджень. Крім того, під удар потрапили три бомбардувальники Су-24, що суттєво зменшило бойовий потенціал російської авіації в регіоні.

Ще одним випадком стала липнева атака дронів по військових об’єктах окупантів на півострові. Тоді українські сили також змогли вивести з ладу один Су-30, завдавши удару по добре захищеній базі ворога.

Зміїний залишається важливою стратегічною точкою в акваторії Чорного моря. Контроль над цим островом відкриває можливості для спостереження та впливу на морські шляхи, а також створює додатковий ризик для кораблів і літаків противника, які діють у північно-західній частині моря.