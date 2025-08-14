Четвер, 14 Серпня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Біля Зміїного міг впасти російський Су-30СМ — ВМС України

Денис Молотов
Денис Молотов
Біля Зміїного міг впасти російський Су-30СМ — ВМС України

Війська рф, ймовірно, зазнали чергової авіаційної втрати в Чорному морі. Про це 14 серпня повідомили Військово-Морські Сили Збройних сил України. За даними української розвідки, інцидент стався в районі острова Зміїний, де окупанти вели польоти на бойових літаках.

📢 «Засобами розвідки ВМС ЗС України отримано радіоперехоплення про втрату зв’язку з літаком російських загарбників Су-30СМ, який виконував завдання південно-східніше острова Зміїний. Повітряне судно, ймовірно, впало з невстановлених причин», – йдеться у повідомленні українських військових.

За попередніми даними, одразу після інциденту російська сторона розпочала пошуково-рятувальну операцію. Наразі в районі падіння на поверхні моря виявлено уламки авіатехніки, що можуть належати цьому винищувачу. Однак знайти пілотів поки що не вдалося.

Причини зникнення літака з радарів залишаються невідомими. Військові не виключають як технічну несправність, так і ураження внаслідок бойових дій.

Подібні інциденти з російською авіацією в Чорному морі та Криму фіксуються не вперше. Так, на початку серпня безпілотники атакували військовий аеродром Саки у тимчасово окупованому Криму. Тоді було знищено один винищувач Су-30СМ, ще один літак цього типу зазнав пошкоджень. Крім того, під удар потрапили три бомбардувальники Су-24, що суттєво зменшило бойовий потенціал російської авіації в регіоні.

Ще одним випадком стала липнева атака дронів по військових об’єктах окупантів на півострові. Тоді українські сили також змогли вивести з ладу один Су-30, завдавши удару по добре захищеній базі ворога.

Зміїний залишається важливою стратегічною точкою в акваторії Чорного моря. Контроль над цим островом відкриває можливості для спостереження та впливу на морські шляхи, а також створює додатковий ризик для кораблів і літаків противника, які діють у північно-західній частині моря.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Міжнародні резерви України впали на 4,5% – НБУ

ЕКОНОМІКА

Луганщина: триває інформаційна кампанія «Безбар’єрність – це коли можеш»

ЛУГАНЩИНА

Зеленський окреслив своє бачення плану завершення війни

ВАЖЛИВО

Сирський зазначив як має завершитися війна в Україні

ВАЖЛИВО

рф перекидає додаткові сили на Запорізький напрямок — ЗМІ

ВІЙНА

7 мільйонів гривень бригаді з розрахунку на кожен батальйон: Зеленський доручив збільшити фінансування для бойових підрозділів

ПОДІЇ

Перед зустріччю Трампа і путіна Зеленський відвідає Лондон

ВАЖЛИВО

Азербайджан може відповісти на удари рф постачанням зброї Києву – ЗМІ

ПОЛІТИКА

Половина зі 147 боїв за добу – на трьох напрямках: карта від Генштабу

ПОДІЇ

Трамп розповів про свого потужного радника щодо війни в Україні

ПОЛІТИКА

Арттерапія та майстер-класи для ВПО з Луганщини пройшли у Полтаві та Дніпрі

ЛУГАНЩИНА

Генсек НАТО назвав ключові виклики для миру в Україні

ВАЖЛИВО

На фронті відбулося 131 бойове зіткнення: ворог 33 рази атакував на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

В українських громадах працює вже майже три сотні центрів життєстійкості

ВЛАДА

Трамп: зустріч путіна із Зеленським не є передумовою переговорів з США

ПОЛІТИКА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"