Балістичний удар по Кременчуку: два вибухи та уламки ракет у місті

У ніч проти 13 серпня, під час оголошеної повітряної тривоги на Полтавщині, у Кременчуці пролунали два гучні вибухи. Про це повідомили Telegram-канали «Повітряні сили» та «Полтава Новини. Сирена».

☝️ За уточненими даними, окупанти застосували дві балістичні ракети «Іскандер-М» або KN-23, випущені з території Курської області.

📸 Місцеві Telegram-канали поширюють світлини уламків, які виявили у різних районах міста. Падіння фрагментів зафіксували у кількох мікрорайонах. Влада закликає громадян не торкатися знахідок і негайно повідомляти про них за телефонами 102 або 101.

📢 Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про підвищену загрозу застосування балістичної зброї в ряді областей, зокрема й у Полтавській. Згодом військові зафіксували ракету, що прямувала в напрямку Кременчука, і закликали мешканців залишатися в укриттях.

💥 Це не перша атака на місто за останній час. У ніч проти 29 червня росіяни завдали комбінованого удару по Кременчуку, використавши ракети та дрони.

📌 Нагадаємо, у ніч на 11 серпня сили ППО України знищили 36 із 48 безпілотників, запущених ворогом під час чергової масованої атаки.

☝️ Також стало відомо, що вранці 13 серпня російські війська здійснили атаку ударним безпілотником по цивільному автомобілю в Юнаківській громаді Сумської області.

