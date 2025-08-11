Атака на Запоріжжя: росіяни скинули КАБ на автовокзал, десятки поранених

У Запоріжжі російська армія завдала авіаудару по нещодавно відремонтованому автовокзалу, скинувши керовану авіабомбу (КАБ). За повідомленнями місцевих ЗМІ та офіційних джерел, унаслідок атаки є численні постраждалі.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров уточнив, що ударів було два. Перший припав на автовокзал, де під час влучання перебували люди. Другий снаряд росіяни скинули на клініку Запорізького медичного університету. На щастя, там обійшлося без постраждалих.

Спершу повідомлялося про дев’ятьох поранених, однак згодом кількість травмованих зросла до 12 людей. Усі вони отримали необхідну допомогу в лікарнях міста.

📢 «Множинні мінновибухові травми кінцівок, голови, черевної порожнини — таких поранень дістали люди, які перебували поруч автовокзалу, коли ворог завдав по ньому удару. Постраждало щонайменше 12 людей. Серед них чоловіки 24, 38, 39, 41, 56 років та жінки 25 і 77 років. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Кожному надається медична допомога», — повідомили в Запорізькій ОВА.

⚠️ Під час продовження пошуково-рятувальних робіт стало відомо про ще кількох постраждалих. Станом на вечір кількість поранених зросла до 20. Медики продовжують надавати всім необхідне лікування.

Ворожі обстріли за минулу добу

За останню добу окупаційні війська здійснили 590 атак по 13 населених пунктах області. Серед них було 13 авіаударів по Запоріжжю, Комишувасі, Гуляйполю, Малинівці, Новомиколаївці та Новоданилівці.

Дрони також стали масовою зброєю у цій атаці: 372 безпілотники різних модифікацій, переважно FPV, вдарили по Запоріжжю, Балабине, Біленькому, Плавнях, Оріхові, Гуляйполі, Щербаках, Новоданилівці, Малій Токмачці та Чарівному.

Крім того, дев’ять обстрілів із РСЗВ влучили по Новомиколаївці, Малинівці та Новоданилівці, а 196 артилерійських ударів накрили Плавні, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Малинівку. Надійшло 33 повідомлення про руйнування житлових будинків, квартир, автомобілів і об’єктів інфраструктури.

☝️ Нагадаємо, у ніч на суботу російські війська випустили по Україні дві крилаті ракети «Іскандер-К» та 47 безпілотників різних типів. Силам ППО і РЕБ вдалося збити одну ракету та лише 16 дронів.