Авіаудар рф по Яровій: росіяни вбили щонайменше 21 людину

Російські окупанти завдали авіаційного удару по селищу Ярова у Краматорському районі Донецької області, внаслідок чого загинула, щонайменше, 21 мирна людина. Про атаку повідомив президент України Володимир Зеленський у Телеграм 9 вересня та голова Донецької ОВА.

📢 «Відверто звірячий російський удар авіабомбою по селищу Ярова на Донеччині. Прямо по людях. Звичайні цивільні люди. У момент, коли видавались пенсії. За попередньою інформацією, кількість загиблих – більше 20 людей. Немає слів… Співчуття всім рідним та близьким загиблих», — написав глава держави.

Зеленський наголосив, що такі злочини росії не повинні залишатися без належної відповіді міжнародної спільноти.

📢 «росіяни продовжують знищувати життя, але уникають нових сильних санкцій, нових сильних ударів. Світ не має мовчати. Світ не має залишатись бездіяльним. Потрібна реакція Сполучених Штатів. Потрібна реакція Європи. Потрібна реакція Двадцяти. Потрібні сильні дії, щоб росія перестала нести смерть», — заявив шостий президент України і оприлюднив відео з місця трагедії.

Донецька обласна військова адміністрація уточнила, що станом на 12:30 підтверджено загибель щонайменше 21 людини, ще 21 цивільний поранений.

☝️ Атака сталася під час видачі пенсій. Українська влада наголосила, що це не бойові дії, а прояв тероризму проти мирного населення.

Наразі на місці працюють рятувальники, медики, поліція та представники місцевої влади. Постраждалим надають допомогу, а точні наслідки обстрілу уточнюються.

📢 «Закликаю всіх: бережіть себе! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України!», — додали в адміністрації.

За минулу добу в Донецькій області через російські обстріли загинули ще шість людей, десятеро цивільних дістали поранення.