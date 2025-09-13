Авіація рф атакувала Інгулець: поранені четверо жінок

російські воєнні злочинці завдали чергового удару по цивільному населенню на Херсонщині. Близько 17:00, у суботу, 13 вересня, атака на Інгулець була здійснена за допомогою керованих авіабомб (КАБ).

Унаслідок вибухів постраждали четверо жінок. За даними Херсонської ОВА, трьох потерпілих – 48, 59 та 60 років – з черепно-мозковими травмами, контузіями та уламковими пораненнями у стані середньої тяжкості доставили до медичного закладу.

Ще одній жінці, 64 років, медики надали допомогу на місці. У неї виявили вибухову травму та контузію, однак вона відмовилася від госпіталізації.

📢 «Близько 17:00 російські військові атакували керованими авіабомбами Інгулець. Внаслідок удару постраждали четверо людей. Жінки, 48, 59 та 60 років, дістали вибухові та черепно-мозкові травми, контузії, а також уламкові поранення. Потерпілих у стані середньої тяжкості доправили до лікарні. Також бригада “швидкої” надала допомогу 64-річній жінці. В неї – вибухова травма та контузія. Від госпіталізації вона відмовилася», – йдеться в повідомленні.

☝️ В адміністрації наголосили, що удари по мирних жителях є черговим воєнним злочином російських загарбників, спрямованим проти цивільного населення.

Цього ж дня, 13 вересня, стало відомо і про інший обстріл – російська армія атакувала Костянтинівку. За офіційними даними, там загинули троє людей, ще семеро зазнали поранень.