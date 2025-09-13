Субота, 13 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

Авіація рф атакувала Інгулець: поранені четверо жінок

Денис Молотов
Денис Молотов
Авіація рф атакувала Інгулець: поранені четверо жінок

російські воєнні злочинці завдали чергового удару по цивільному населенню на Херсонщині. Близько 17:00, у суботу, 13 вересня, атака на Інгулець була здійснена за допомогою керованих авіабомб (КАБ).

Унаслідок вибухів постраждали четверо жінок. За даними Херсонської ОВА, трьох потерпілих – 48, 59 та 60 років – з черепно-мозковими травмами, контузіями та уламковими пораненнями у стані середньої тяжкості доставили до медичного закладу.

Ще одній жінці, 64 років, медики надали допомогу на місці. У неї виявили вибухову травму та контузію, однак вона відмовилася від госпіталізації.

📢 «Близько 17:00 російські військові атакували керованими авіабомбами Інгулець. Внаслідок удару постраждали четверо людей. Жінки, 48, 59 та 60 років, дістали вибухові та черепно-мозкові травми, контузії, а також уламкові поранення. Потерпілих у стані середньої тяжкості доправили до лікарні. Також бригада “швидкої” надала допомогу 64-річній жінці. В неї – вибухова травма та контузія. Від госпіталізації вона відмовилася», – йдеться в повідомленні.

☝️ В адміністрації наголосили, що удари по мирних жителях є черговим воєнним злочином російських загарбників, спрямованим проти цивільного населення.

Цього ж дня, 13 вересня, стало відомо і про інший обстріл – російська армія атакувала Костянтинівку. За офіційними даними, там загинули троє людей, ще семеро зазнали поранень.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Орбан заявив, що не є антиукраїнським і хоче майбутнього для України

ПОЛІТИКА

В ЗСУ відреагували на інформацію про тотальну корупцію в ТЦК

СУСПІЛЬСТВО

Сили оборони України вдарили по нафтопроводу та НПЗ у рф

ВАЖЛИВО

Атаковано стратегічну нафтоперекачувальну станцію на росії

ВІЙНА

Це був місяць випробувань, позитивних змін і результатів: Сирський розкрив успіхи ЗСУ у серпні 2025

ПОДІЇ

Атака на Кременчук: міст через Дніпро перекрито після ударів

ВАЖЛИВО

Ізраїльська авіація знову завдала ударів по Сирії

ПОДІЇ

Кремінська громада розширює соціальну підтримку для родин полонених, школярів та ВПО

ЛУГАНЩИНА

15-річний хлопець з Куп’янського району не вижив після місяця боротьби за життя

ВІЙНА

За добу зафіксовано 183 бойові зіткнення, ворог скинув 140 керованих бомб – Генштаб

ВІЙНА

У Києві пройшов п’ятий Саміт перших леді та джентльменів

ВАЖЛИВО

195 бойових зіткнень: ворог бив ракетами, бомбами і артилерією – Генштаб

ВІЙНА

У Слов’янську FPV-дрон влучив у мікроавтобус: одна людина загинула

ВІЙНА

Радіаційна «тривога» у Кропивницькому вночі 7 вересня

ПОДІЇ

Юрист по земельним питанням Київ — професійна допомога у сфері земельного права

СУСПІЛЬСТВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"