Атаки по енергетиці: без світла споживачі у п’яти регіонах України

В Україні станом на ранок 26 грудня через російські атаки зафіксовано знеструмлення споживачів у п’яти областях. Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

📢 За даними компанії, без електропостачання залишаються абоненти у Донецькій, Харківській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити пошкоджене обладнання та повернути світло споживачам.

☝️ У більшості регіонів України наразі застосовуються графіки відключення електроенергії, а в окремих областях — аварійні знеструмлення.

📢 «Через складну ситуацію в енергосистемі в окремих областях наразі застосовані аварійні відключення електроенергії. Попередньо оприлюднені обленерго графіки погодинних відключень у цих регіонах тимчасово не діють. Аварійні знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації», — йдеться у повідомленні Укренерго.

Також зазначається, що споживання електроенергії станом на 9:30 перевищило показники попереднього дня на 10,9%. Причиною цього стало застосування меншого обсягу обмежень у частині областей порівняно з 25 грудня.

📢 «Зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами. За можливості перенесіть енергоємні процеси на нічні години — після 23:00. Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених знеструмлень», – зазначають енергетики.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитися. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

☝️ Нагадаємо, у Миколаївському районі внаслідок нічної атаки російських ударних дронів також відбулося часткове знеструмлення абонентів.

📌 Також раніше повідомлялось, що внаслідок дев’ятої від початку року масштабної та цілеспрямованої атаки росії на енергетичну інфраструктуру станом на ранок вівторка, 23 грудня, майже повністю залишилися без електропостачання споживачі у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях.