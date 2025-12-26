П’ятниця, 26 Грудня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Атаки по енергетиці: без світла споживачі у п’яти регіонах України

Денис Молотов
Атаки по енергетиці: без світла споживачі у п’яти регіонах України
Ілюстративне фото з відкритих джерел

В Україні станом на ранок 26 грудня через російські атаки зафіксовано знеструмлення споживачів у п’яти областях. Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

📢 За даними компанії, без електропостачання залишаються абоненти у Донецькій, Харківській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити пошкоджене обладнання та повернути світло споживачам.

☝️ У більшості регіонів України наразі застосовуються графіки відключення електроенергії, а в окремих областях — аварійні знеструмлення.

📢 «Через складну ситуацію в енергосистемі в окремих областях наразі застосовані аварійні відключення електроенергії. Попередньо оприлюднені обленерго графіки погодинних відключень у цих регіонах тимчасово не діють. Аварійні знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації», — йдеться у повідомленні Укренерго.

Також зазначається, що споживання електроенергії станом на 9:30 перевищило показники попереднього дня на 10,9%. Причиною цього стало застосування меншого обсягу обмежень у частині областей порівняно з 25 грудня.

Атаки по енергетиці: без світла споживачі у п’яти регіонах України 02
Фото: офіційне повідомлення НЕК “Укренерго”, Телеграм.

📢 «Зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами. За можливості перенесіть енергоємні процеси на нічні години — після 23:00. Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених знеструмлень», – зазначають енергетики.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитися. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

☝️ Нагадаємо, у Миколаївському районі внаслідок нічної атаки російських ударних дронів також відбулося часткове знеструмлення абонентів.

📌 Також раніше повідомлялось, що внаслідок дев’ятої від початку року масштабної та цілеспрямованої атаки росії на енергетичну інфраструктуру станом на ранок вівторка, 23 грудня, майже повністю залишилися без електропостачання споживачі у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Новий раунд переговорів України та США за участі ЄС

ВАЖЛИВО

В Одесі під ударом рф припортове обладнання та цивільне судно

ВАЖЛИВО

Нацбанк продав понад $1 млрд за тиждень для підтримки гривні

ВАЖЛИВО

Розвідка США попереджає: путін планує війну з країнами Балтії – ЗМІ

ВАЖЛИВО

На фронті сьогодні вже 100 боїв, третина припала на Покровський напрямок – Генштаб

ВІЙНА

Лещенко повідомив що сталось із ним та Подоляком після Єрмака

ПОЛІТИКА

Єврокомісія рішуче засудила санкції США проти європейських посадовців

ПОЛІТИКА

Ґрету Тунберґ арештували в Лондоні за антитерористичним законодавством

СУСПІЛЬСТВО

Генштаб ЗСУ: на фронті за минулу добу було понад 160 боєзіткнень

ВІЙНА

Зеленський заявив про компроміси щодо територій України

ВАЖЛИВО

Фейк: ЄС більше року використовує заморожені російські активи — Bellingcat

СТОПФЕЙК

Роботу об’єктів Укрнафти призупинено через масовану атаку рф

ВАЖЛИВО

НАБУ провело обшуки у міського голови Луцька

ПОДІЇ

У Раді опрацьовують питання можливих президентських виборів

ВЛАДА

Засланець Трампа пообіцяв не захоплювати Гренландію – ЗМІ

ПОЛІТИКА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ