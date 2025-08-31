Атаковано Куп’янський район: двоє поранених, пошкоджені будинки

Окупаційна російська армія знову обстріляла Харківщину. За даними Харківської обласної прокуратури, внаслідок атаки на Куп’янський район у неділю, 31 серпня, постраждали двоє людей.

📢 «За даними слідства, 31 серпня орієнтовно о 10:50 збройні сили рф обстріляли село Нечволодівка Купʼянського району. 47-річний чоловік зазнав поранення. О 8:30 під ворожою атакою опинилося м. Купʼянськ. Поранено 43-річного чоловіка, пошкоджено автомобіль», – повідомили у прокуратурі.

Крім того, вранці росіяни завдали ударів по Харківському району. У селищі Слатине та селі Прудянка зафіксовано руйнування житлових будинків. На щастя, серед мешканців постраждалих немає.

Правоохоронці повідомили, що розпочали досудове розслідування за фактами обстрілів. Дії російських військових кваліфікували за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, напередодні війська рф атакували Куп’янськ із застосуванням РСЗВ та безпілотників. Тоді постраждали троє місцевих жителів, а кілька будинків отримали пошкодження.

Системні удари по Харківщині свідчать, що Куп’янський напрямок залишається одним із ключових для російської армії. Однак, навіть за інтенсивних атак ворогу не вдалося досягти поставлених стратегічних цілей.

