Атака рф по енергооб’єкту знеструмила Славутич і частину Чернігівщини

Російські загарбники у середу, 1 жовтня, завдали удару по енергетичному об’єкту в Київській області. Внаслідок атаки знеструмлення Славутича та проблеми з електропостачанням у частині Чернігівської області підтвердили голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус і міський голова Славутича Юрій Фомічев.

📢 «Ворог ударив по енергообʼєкту в сусідній області. Є пошкодження. Через це у частині громад Чернігівщини відсутнє електропостачання», – повідомив Чаус, додавши, що ворожа атака триває.

До відновлення електропостачання вже залучені відповідні служби. Тим часом КП «Чернігівводоканал» попередило мешканців міста, що через знеструмлення можливі перебої з водопостачанням на верхніх поверхах багатоповерхівок.

Міський голова Славутича Юрій Фомічев зазначив, що ворог атакував підстанцію №330, через що місто залишилося без світла. Зараз фахівці намагаються перевести енергопостачання на іншу підстанцію, але цей процес вимагає часу.

Для забезпечення роботи важливих об’єктів уже підключено резервне живлення, зокрема для водоканалу та систем зв’язку. Водночас водопостачання для містян буде подаватися по годинах.

У Славутичі також розгортають «пункти незламності», де люди зможуть зігрітися, зарядити телефони чи інші пристрої та приготувати їжу.

Щодо ситуації в області та м.Чернігів повідомили в ОВА👇

Було проведено засідання обласної ТЕБ та НС щодо ліквідації наслідків обстрілів російськими терористами. Залучено всі комунальні служби міста Чернігова.

Основна задача – оперативне відновлення електропостачання. Енергетики вже працюють щодо підключень до альтернативних джерел живлення. Але ситуація складна. Запроваджуються відключення до моменту стабілізації ситуації. Обленерго оприлюднило графік.

👉 Лікарні, обʼєкти ЖКГ, заклади соціальної сфери – переходять на генератори. Запас пального є. Підсилюємо, де витрати великі. Транспорт по Чернігову – запускаємо більше автобусів. Слідкуйте за оголошеннями міської ради щодо змін руху.

👉 Звʼязок. Оператори мобільного звʼязку діють відповідно до алгоритмів, які напрацьовані саме для таких випадків.

👉 Поліція забезпечує посилене чергування в населених пунктах, де відсутня електрика.

👉 Щодо водопостачання – підприємства задіюють альтернативні джерела для роботи обладнання. Де потужностей не вистачить – буде підвезення питної води.

👉 Ворог підступний. Ситуація як сьогодні – такий розвиток ми не виключали. Всі служби перейшли на формат роботи, який вже відпрацьований.

Повідомляється, що ситуація також на контролі в Уряді. Місцева влада обіцяє залучити додаткові ресурси, де це потрібно.

📌 Нагадаємо, напередодні росіяни завдали ударів по Чернігівській області. Зокрема, у місті Бобровиця внаслідок атаки дронами без електропостачання залишилися 26 тисяч споживачів.

Крім того, зранку 1 жовтня «Укренерго» та Міненерго повідомляли про знеструмлення у двох областях України через негоду та пошкодження енергооб’єктів внаслідок обстрілів.

🔸 Також раніше стало відомо, що У ніч проти середи російські війська здійснили комбіновану атаку по Україні, застосувавши п’ять ракет і 49 безпілотників різних типів.