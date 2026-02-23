Атака на Запоріжжя: є загиблий і поранений

У ніч проти 23 лютого 2026 року російські війська здійснили чергову масовану атаку на Запоріжжя. В обласному центрі внаслідок удару безпілотників загинув 33-річний чоловік, ще один – 45-річний – зазнав поранень. Про це повідомили голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Запоріжжя: удар БпЛА по промисловому об’єкту

За словами Федорова, росіяни атакували обласний центр безпілотниками. Пошкоджено об’єкт промислової інфраструктури.

📢 «На жаль, маємо загибель 33-річного чоловіка та поранення 45-річного», – написав він у Telegram.

Загалом за добу 22 лютого окупанти завдали 754 удари по 44 населених пунктах Запорізької області. Двоє людей загинули, четверо отримали поранення. Зафіксовано 56 повідомлень про пошкодження житла та об’єктів інфраструктури.

Деталі ударів за добу:

28 авіаційних ударів по Комишувасі, Новомиколаївці, Веселянці, Терсянці, Зірниці, Різдвянці, Таврійському, Самійлівці, Любицькому, Лісному, Розівці, Барвінівці, Новопавлівці, Новоукраїнці, Копанях, Долинці, Воздвижівці, Гуляйпільському, Чарівному, Зеленому, Рівному та Новоданилівці;

по Новоандріївці, Новоданилівці та Чарівному; 235 артилерійських ударів по Червонодніпровці, Степногірську, Приморському, Степовому, Лук’янківському, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Староукраїнці, Зеленому та Добропіллю.

👇Нагадаємо

В ніч на 22 лютого на Київщині: одна загибель, 17 поранених, найбільше постраждалих у Фастівському районі

Голова Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що внаслідок нічної атаки загинула одна людина, ще 17 отримали поранення, серед них 4 дитини. Руйнування та пожежі зафіксовані у шести районах області.

Найбільше постраждалих – у Фастівському районі (село Путрівка), де внаслідок прямого влучання зруйновано приватний будинок. Рятувальники дістали з-під завалів 8 осіб, серед них дитину. Сімом надано медичну допомогу, одна людина померла під час транспортування до лікарні. Наразі в медзакладах перебувають 5 постраждалих, троє з них у важкому стані.

Пошкодження в інших районах:

Бориспільський – приватний будинок, пожежа господарчої будівлі ферми (локалізовано), осколкові поранення жінки від скла;

Броварський – 10 приміщень гаражного кооперативу, пожежу ліквідовано;

Бучанський – два приватні будинки та автомобіль; у Софіївській Борщагівці врятовано чоловіка з-під завалів;

Обухівський – складські приміщення та приватний будинок;

Вишгородський – осколкові поранення та гострі реакції на стрес.

Усі пожежі на 8 локаціях ліквідовано.

Загальна картина ночі

Нічна атака стала продовженням тактики терору проти цивільної інфраструктури та населення. Напередодні, в ніч на 22 лютого, росія вже завдала ударів по енергетичних об’єктах на Одещині. Оперативні служби продовжують ліквідацію наслідків.