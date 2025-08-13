Середа, 13 Серпня, 2025
ГОЛОВНАЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

Арттерапія та майстер-класи для ВПО з Луганщини пройшли у Полтаві та Дніпрі

Денис Молотов
Денис Молотов
Арттерапія та майстер-класи для ВПО з Луганщини пройшли у Полтаві та Дніпрі

У Полтаві та Дніпрі відбулися сеанси арттерапії та творчі майстер-класи для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) із Луганської області. Про це в середу, 13 серпня, повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Заходи приурочили до Дня спільнодії та Міжнародного дня молоді «Молодь знає як!» і провели в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?», ініційованої першою леді Оленою Зеленською.

Відбулись сеанси арттерапії, спрямовані на підтримку дітей та молоді. Вони організовані для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої Луганщини, які знайшли прихисток у Полтаві та Дніпрі.

Як проходили заходи
  • У Дніпрі арттерапія відбулася в шелтері для переселенців із Луганщини. Діти та молодь через творчість змогли висловити емоції, поділитися переживаннями та зняти психоемоційне напруження. Формат зустрічі сприяв відчуттю підтримки та єдності.
  • У Полтаві події проходили на базі КУ «Луганський обласний центр соціокультурної адаптації молоді з ОФМ». Учасники брали участь у творчих майстер-класах, які допомагають адаптуватися до нових умов і створюють безбар’єрне середовище.
Мета ініціативи

Проведення Дня спільнодії є частиною пріоритетного проєкту Міністерства молоді та спорту України, який спрямований на:

  • розвиток рухової активності;
  • покращення ментального здоров’я;
  • соціальну адаптацію молоді, зокрема осіб з інвалідністю та ВПО.

☝️ Також нагадаємо, що 13 серпня заступниця голови Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Наталія Романенко провела онлайн-брифінг «Безбар’єрність – це коли можеш» для представників військових адміністрацій населених пунктів регіону.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Луганський центр народної творчості зміцнює культурні зв’язки з Литвою

ЛУГАНЩИНА

За підозрюваного у корупції Сергія Гайдая внесли 10 мільйонів застави

ВАЖЛИВО

Біловодська громада запустила програму працевлаштування та перекваліфікації ВПО на 2025 рік

ЛУГАНЩИНА

Зеленський прибув до Берліна для переговорів із світовими лідерами

ВАЖЛИВО

Зеленський окреслив своє бачення плану завершення війни

ВАЖЛИВО

Суд у Лондоні заморозив активи Костянтина Жеваго за позовом НБУ

КРИМІНАЛ

Сирський зазначив як має завершитися війна в Україні

ВАЖЛИВО

Зеленський висловив вдячність лідерам ЄС за підтримку миру

ВАЖЛИВО

росія втрачає мільярди від експорту нафти – розвідка

ВАЖЛИВО

Комунальники Луганщини та переселенці відбудовують життя і створюють нові робочі місця

ЛУГАНЩИНА

Час завершувати війну – Зеленський

ВАЖЛИВО

На фронті з початку року відбулось 133 бойових зіткнення – Генштаб ЗСУ

ВІЙНА

Пентагон розглядає повернення озброєнь, призначених Україні – ЗМІ

ПОЛІТИКА

Понад 20 чоловіків уникли мобілізації за допомогою підроблених документів: деталі спецоперації “Опікун”

ПОДІЇ

Зеленський: втрати рф на фронті втричі перевищують українські

ВЛАДА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"