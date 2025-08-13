Арттерапія та майстер-класи для ВПО з Луганщини пройшли у Полтаві та Дніпрі

У Полтаві та Дніпрі відбулися сеанси арттерапії та творчі майстер-класи для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) із Луганської області. Про це в середу, 13 серпня, повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Заходи приурочили до Дня спільнодії та Міжнародного дня молоді «Молодь знає як!» і провели в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?», ініційованої першою леді Оленою Зеленською.

Відбулись сеанси арттерапії, спрямовані на підтримку дітей та молоді. Вони організовані для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої Луганщини, які знайшли прихисток у Полтаві та Дніпрі.

Як проходили заходи

У Дніпрі арттерапія відбулася в шелтері для переселенців із Луганщини. Діти та молодь через творчість змогли висловити емоції, поділитися переживаннями та зняти психоемоційне напруження. Формат зустрічі сприяв відчуттю підтримки та єдності.

арттерапія відбулася в шелтері для переселенців із Луганщини. Діти та молодь через творчість змогли висловити емоції, поділитися переживаннями та зняти психоемоційне напруження. Формат зустрічі сприяв відчуттю підтримки та єдності. У Полтаві події проходили на базі КУ «Луганський обласний центр соціокультурної адаптації молоді з ОФМ». Учасники брали участь у творчих майстер-класах, які допомагають адаптуватися до нових умов і створюють безбар’єрне середовище.

Мета ініціативи

Проведення Дня спільнодії є частиною пріоритетного проєкту Міністерства молоді та спорту України, який спрямований на:

розвиток рухової активності;

покращення ментального здоров’я;

соціальну адаптацію молоді, зокрема осіб з інвалідністю та ВПО.

1 з 2

☝️ Також нагадаємо, що 13 серпня заступниця голови Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Наталія Романенко провела онлайн-брифінг «Безбар’єрність – це коли можеш» для представників військових адміністрацій населених пунктів регіону.