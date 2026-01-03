Арешт Мадуро: президента Венесуели затримав елітний підрозділ США

Президент Венесуели Ніколас Мадуро був захоплений рано вранці 3 січня бійцями підрозділу Delta Force — елітного підрозділу спеціального призначення Збройних сил США. Про це повідомляє CBS News.

За інформацією телеканалу, саме цей підрозділ раніше відповідав за проведення операції 2019 року з ліквідації колишнього лідера терористичної організації «Ісламська держава» Абу Бакра аль-Багдаді.

В інтерв’ю газеті The Times президент США Дональд Трамп назвав операцію із затримання венесуельського лідера «блискучою».

📢 «Багато хорошого планування, багато відмінних військ і відмінних людей», — заявив американський лідер.

☝️ Трамп також повідомив, що 3 січня об 11:00 за місцевим часом (18:00 за Києвом) у його резиденції Мар-а-Лаго відбудеться пресконференція, під час якої буде оприлюднено подробиці операції США проти Венесуели.

Водночас джерела у венесуельській опозиції повідомили Sky News, що, на їхню думку, захоплення Мадуро могло мати «договірний» характер.

📌 Нагадаємо: у ніч проти 3 січня Сполучені Штати завдали ударів по столиці Венесуели Каракасу, в місті лунали вибухи. Після цього Ніколас Мадуро запровадив надзвичайний стан у країні та звинуватив США у військовій агресії.

Згодом Дональд Трамп заявив, що США успішно провели масштабну операцію. А Мадуро разом зі своєю дружиною був захоплений і вивезений з країни.