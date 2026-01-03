Субота, 3 Січня, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Арешт Мадуро: президента Венесуели затримав елітний підрозділ США

Денис Молотов
Арешт Мадуро: президента Венесуели затримав елітний підрозділ США
Фото: Нікола́с Маду́ро Мо́рос (іспанською Nicolás Maduro Moros; народився 23 листопада 1962 року, Каракас).

Президент Венесуели Ніколас Мадуро був захоплений рано вранці 3 січня бійцями підрозділу Delta Force — елітного підрозділу спеціального призначення Збройних сил США. Про це повідомляє CBS News.

За інформацією телеканалу, саме цей підрозділ раніше відповідав за проведення операції 2019 року з ліквідації колишнього лідера терористичної організації «Ісламська держава» Абу Бакра аль-Багдаді.

В інтерв’ю газеті The Times президент США Дональд Трамп назвав операцію із затримання венесуельського лідера «блискучою».

📢 «Багато хорошого планування, багато відмінних військ і відмінних людей», — заявив американський лідер.

☝️ Трамп також повідомив, що 3 січня об 11:00 за місцевим часом (18:00 за Києвом) у його резиденції Мар-а-Лаго відбудеться пресконференція, під час якої буде оприлюднено подробиці операції США проти Венесуели.

Водночас джерела у венесуельській опозиції повідомили Sky News, що, на їхню думку, захоплення Мадуро могло мати «договірний» характер.

📌 Нагадаємо: у ніч проти 3 січня Сполучені Штати завдали ударів по столиці Венесуели Каракасу, в місті лунали вибухи. Після цього Ніколас Мадуро запровадив надзвичайний стан у країні та звинуватив США у військовій агресії.

Згодом Дональд Трамп заявив, що США успішно провели масштабну операцію. А Мадуро разом зі своєю дружиною був захоплений і вивезений з країни.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

росія у 2025 році прискорила наступ в Україні завдяки зміні тактики – аналіз ISW

ПОДІЇ

У Верховній Раді діяла організована злочинна група – НАБУ

ВАЖЛИВО

Лубінець розповів про кардинальне зростання скарг на дії ТЦК

ВЛАДА

Москва вдається до політичного театру, щоб уникнути мирних переговорів — Джон Гербст

ПОЛІТИКА

Сирський: «мирний план» США не обмежує мобілізацію України

ВАЖЛИВО

кремль готує криваву провокацію для зриву мирних переговорів — СЗР

ВАЖЛИВО

Двоє загиблих у Херсоні внаслідок ранкового удару рф

ВІЙНА

Суд у Києві продовжив процесуальні обов’язки Кудрицькому

КРИМІНАЛ

Атака БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України

ПОДІЇ

Україна: заяви рф про удар по резиденції путіна є фейком

ВАЖЛИВО

Благодійний вертеп у Нью-Йорку: українська традиція в часи війни

ЕКСКЛЮЗИВ

Лукашенко погрожує Україні через «атаку» на резиденцію путіна

ВАЖЛИВО

Коаліція на чолі із Саудівською Аравією атакувала порт Мукалла в Ємені

ПОЛІТИКА

Каллас заявила про боротбу з «тіньовим флотом» рф через атаки на кабелі

ВАЖЛИВО

Трамп відреагував на заяви рф про «атаку» на резиденцію путіна

ПОЛІТИКА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ