Американці схвалюють санкції проти рф і постачання зброї Києву

Майже 70% громадян США підтримують військову допомогу Україні та посилення санкційного тиску на росію. Про це свідчать результати опитування Harvard CAPS / Harris poll, проведеного у перші дні жовтня серед понад 2400 зареєстрованих виборців, повідомляє видання Європейська правда.

На запитання, чи варто адміністрації Дональда Трампа продовжувати постачання зброї Україні та запроваджувати додаткові санкції проти кремля у разі його відмови від переговорів, 68% опитаних відповіли ствердно. Водночас 32% вважають, що цього робити не слід, аби уникнути конфронтації з росією.

Серед республіканців рівень підтримки військової допомоги Україні навіть трохи вищий, ніж серед демократів. Крім того, 79% американців погоджуються, що Європа повинна відмовитися від купівлі російських енергоресурсів і замінити їх постачаннями зі США. У республіканському таборі частка таких прихильників ще більша — на 10 відсоткових пунктів.

Запровадження додаткових економічних санкцій проти росії підтримали 77% респондентів, а серед виборців-республіканців цей показник вищий на 15 пунктів. Також 57% опитаних схвалюють ідею запровадження підвищених тарифів або інших обмежень для третіх країн, що продовжують купувати російські нафту й газ.

📢 «США нададуть Україні розвідувальні дані для ракетних ударів великої дальності по енергетичній інфраструктурі росії. Також розглядається можливість постачання Києву потужної зброї, здатної вражати більше цілей на території рф», — писали раніше американські ЗМІ.

☝️ Нагадаємо, що віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив факт обговорень в адміністрації Дональда Трампа щодо потенційного надання Україні ракет Tomahawk.

👉 Також країни НАТО погодилися взяти на себе фінансові витрати на закупівлю ракет Tomahawk для України. Однак, остаточне рішення залишається за адміністрацією президента США Дональда Трампа.