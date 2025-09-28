Про передачу Україні ракет Tomahawk – Венс

Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс підтвердив, що в адміністрації Дональда Трампа ведуться активні дискусії щодо можливого надання Україні крилатих ракет Tomahawk. Про це політик заявив під час інтерв’ю телеканалу Fox News.

Венс пояснив, що питання про передачу ракет перебуває на стадії внутрішнього обговорення. Наразі остаточне рішення ще не ухвалене, і саме глава держави має визначити позицію Вашингтона з цього приводу.

📢 «Президент зробить те, що найкраще відповідає інтересам Сполучених Штатів Америки. Це є рушійною силою його рішень у галузі зовнішньої політики та оборонної політики», – наголосив він.

Віцепрезидент також уточнив, що діалог із цього питання відбувається вже зараз.

📢 «Саме в цю хвилину ми ведемо переговори з цього питання», – зазначив Джей Ді Венс, коментуючи дискусію про передачу ракет Tomahawk.

Інформація про те, що Україна прагне отримати від США Tomahawk, раніше з’явилася у ЗМІ. Повідомлялося, що шостий президент України Володимир Зеленський під час закритої зустрічі в Нью-Йорку безпосередньо звернувся до Дональда Трампа з таким проханням. За даними журналістів, український лідер наполягав на тому, що ці ракети можуть істотно посилити оборонний потенціал країни.

Уже наступного тижня українська делегація вирушить до Вашингтона. Там мають відбутися переговори з міністром оборони США Пітом Хегсетом.

☝️ Також нагадаємо, що європейські дипломати та очільники зовнішньополітичних відомств різних країн жорстко та рішуче відреагували на нову масовану атаку росії на Україну, що відбулася у ніч на 28 вересня. Вони одностайно наголосили, що удари по цивільній інфраструктурі демонструють справжнє обличчя російського агресора. Ці удари потребують рішучої відповіді у вигляді додаткових санкцій і зміцнення обороноздатності України.