Попаснянська громада забезпечила літній відпочинок для понад 380 дітей

У 2025 році літній відпочинок від Попаснянської громади охопив 388 дітей, серед яких 115 – діти пільгових категорій. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) у вівторок, 23 вересня.

За інформацією ОВА, оздоровлення та відпочинок організовано у різних формах: за рахунок місцевого бюджету оздоровлено 107 дітей, ще десятеро – за державні кошти. 213 дітей було охоплено іншими формами літнього відпочинку.

📌 до лікувально-оздоровчого комплексу «Сокіл» цього літа відправлено 61 дитину ;

; 📌 до санаторію «Кришталевий палац» – шестеро ;

; 📌 до оздоровчо-профілактичного комплексу «Планета здоров’я» – 40 дітей;

📌 крім того, восьмеро дітей відпочивали у Міжнародному дитячому центрі «Артек».

Закордонний відпочинок організовано для 14 дітей, зокрема у Франції, Латвії та Польщі.

У літніх таборах при гуманітарних хабах дозвілля та оздоровчі програми були надані для 150 дітей, а ще 109 дітей охоплені іншими видами відпочинку та оздоровчих заходів.

☝️ На закупівлю путівок із місцевого бюджету Попаснянська громада спрямувала 1 162,45 тис. грн, що дозволило організувати якісний та різноманітний відпочинок для дітей громади.

📌 Як наголошують у Луганській ОВА, організація літнього відпочинку та оздоровлення дітей є пріоритетом громади. Це сприяє підтримці здоров’я, розвитку, соціальної активності та відпочинку юних мешканців регіону.

👉 Також раніше стало відомо, що цього літа з бюджету Старобільської громади на оздоровлення дітей спрямували близько пів мільйона гривень.