45 тисяч компаній і 60 млрд доларів: як українці формують економіку США

Сергій Фоменко
США-Україна_ілюстративне фото
Ілюстративне фото

Логотип Independence Avenue MediaМатеріал підготовлено на основі публікації Independence Avenue Media. Публікується за згодою правовласника. 

Компанії, засновані українцями, створюють робочі місця, сплачують податки та стимулюють економічне зростання у США, спростовуючи стереотипи про іммігрантів як економічний тягар.

Дослідження ISE Group, оприлюднене у 2025 році, стало першою системною спробою оцінити масштаб українсько-американського бізнесу на національному рівні. За консервативними підрахунками, близько 45 тисяч компаній, заснованих українцями, щороку генерують 60 млрд доларів виторгу, забезпечують 300 тисяч робочих місць і сплачують приблизно 8 млрд доларів податків.

ISE Group – аналітичний центр і стартап-акселератор з офісами у Вашингтоні, Варшаві та Києві. В дослідженні оцінювали зайнятість, податки, виторг та фонд оплати праці.

«60 мільярдів доларів виторгу – це приблизно ВВП штату Північна Дакота. Ми зробили це порівняння свідомо», – зазначає Олександр Романішин, член ради директорів ISE Group та керівник дослідження.

Від діаспорного наративу до економічної реальності

Результати дослідження презентували у Вашингтоні під час Ukraine Action Summit, адвокаційного заходу на підтримку України.

«Головний меседж – українці в США не живуть на державній допомозі. Вони створюють робочі місця, платять податки та інвестують в економіку штатів», – додає Романішин.

Для потреб дослідження ввели термін «українсько-американський бізнес» – компанії, засновані або співзасновані людьми, які ідентифікують себе як українці, незалежно від громадянства або покоління. Бізнеси, засновані тими, хто не ідентифікує себе українцем, до підрахунку не включали.

Скрин з дослідження ISE Group

Приклади українського підприємництва у США

Green Threads, компанія з кібербезпеки, заснована Маратом Скляровим з Одеси, виросла з одного працівника до 25 штатних та 10 підрядників. Річний виторг зріс з 50 тис. до 10 млн доларів. Клієнти – федеральні установи, включно з Пентагоном та Міністерством торгівлі.

«Моя роль – шукати технології для автоматизації процесів і підвищення ефективності, безпечно для клієнтів», – каже Морат, наголошуючи на інженерному підході та українській освіті як ключовій перевазі.

Ще один приклад – Джонні Кларк, власник ресторану української кухні «Анеля» в Чикаго, відзначеного Гідом Мішлен. Бізнес Кларка створений як простір адаптації для українських іммігрантів і продовження родинної історії його бабусі з Харкова. Зараз у ресторані працюють 11 людей, з них 7 українців.

Сектори та географія бізнесу

За даними дослідження, серед українсько-американських компаній:

  • IT та кібербезпека – 987 компаній (43,5%)
  • Консалтинг, менеджмент, HR – 254 компанії (11,2%)
  • Медицина – 181 компанія (8%)
  • Промислове та харчове виробництво – 133 компанії (5,9%)
  • Логістика та автотранспорт – 101 компанія (4,4%)

Географічно більшість зосереджена в Каліфорнії, Нью-Йорку та Іллінойсі, також помітна присутність у Нью-Джерсі, Техасі, Флориді та Массачусетсі. Делавер популярний для реєстрації через вигідні юрисдикційні умови.

Після повномасштабного вторгнення росії у 2022 році з’явилася нова категорія – «вимушені підприємці», які відкрили бізнес у США для виживання та інтеграції. Наприклад, DroneUA, компанія Валерія Яковенка, після переїзду в Пенсильванію у 2023 році працевлаштувала 12 людей, продовжуючи розвиток інноваційного бізнесу.

Значення дослідження для США

ISE Group зібрала дані від 2 270 компаній та екстраполювала їх до 45 тисяч бізнесів. Це дозволило оцінити реальний економічний внесок українців: робочі місця, податки та інвестиції.

«Якщо українсько-американські бізнеси сплачують 8 млрд доларів податків щороку, за десятиліття це десятки мільярдів доларів внеску в американську систему», – зазначає Романішин.

Аналітика надає інструменти містам, інвесторам та торгово-промисловим палатам для розуміння локального впливу українського бізнесу. Єва Сігаєв, президентка Спілки торгівлі та індустрії українських американців, додає: «Тепер у нас є тверді дані, які можуть формувати політику та залучати інвестиції».

