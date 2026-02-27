45 тисяч компаній і 60 млрд доларів: як українці формують економіку США

Матеріал підготовлено на основі публікації Independence Avenue Media. Публікується за згодою правовласника.

Компанії, засновані українцями, створюють робочі місця, сплачують податки та стимулюють економічне зростання у США, спростовуючи стереотипи про іммігрантів як економічний тягар.

Дослідження ISE Group, оприлюднене у 2025 році, стало першою системною спробою оцінити масштаб українсько-американського бізнесу на національному рівні. За консервативними підрахунками, близько 45 тисяч компаній, заснованих українцями, щороку генерують 60 млрд доларів виторгу, забезпечують 300 тисяч робочих місць і сплачують приблизно 8 млрд доларів податків.

ISE Group – аналітичний центр і стартап-акселератор з офісами у Вашингтоні, Варшаві та Києві. В дослідженні оцінювали зайнятість, податки, виторг та фонд оплати праці.

«60 мільярдів доларів виторгу – це приблизно ВВП штату Північна Дакота. Ми зробили це порівняння свідомо», – зазначає Олександр Романішин, член ради директорів ISE Group та керівник дослідження.

Від діаспорного наративу до економічної реальності

Результати дослідження презентували у Вашингтоні під час Ukraine Action Summit, адвокаційного заходу на підтримку України.

«Головний меседж – українці в США не живуть на державній допомозі. Вони створюють робочі місця, платять податки та інвестують в економіку штатів», – додає Романішин.

Для потреб дослідження ввели термін «українсько-американський бізнес» – компанії, засновані або співзасновані людьми, які ідентифікують себе як українці, незалежно від громадянства або покоління. Бізнеси, засновані тими, хто не ідентифікує себе українцем, до підрахунку не включали.

Приклади українського підприємництва у США

Green Threads, компанія з кібербезпеки, заснована Маратом Скляровим з Одеси, виросла з одного працівника до 25 штатних та 10 підрядників. Річний виторг зріс з 50 тис. до 10 млн доларів. Клієнти – федеральні установи, включно з Пентагоном та Міністерством торгівлі.

«Моя роль – шукати технології для автоматизації процесів і підвищення ефективності, безпечно для клієнтів», – каже Морат, наголошуючи на інженерному підході та українській освіті як ключовій перевазі.

Ще один приклад – Джонні Кларк, власник ресторану української кухні «Анеля» в Чикаго, відзначеного Гідом Мішлен. Бізнес Кларка створений як простір адаптації для українських іммігрантів і продовження родинної історії його бабусі з Харкова. Зараз у ресторані працюють 11 людей, з них 7 українців.

Сектори та географія бізнесу

За даними дослідження, серед українсько-американських компаній:

IT та кібербезпека – 987 компаній (43,5%)

– 987 компаній (43,5%) Консалтинг, менеджмент, HR – 254 компанії (11,2%)

– 254 компанії (11,2%) Медицина – 181 компанія (8%)

– 181 компанія (8%) Промислове та харчове виробництво – 133 компанії (5,9%)

– 133 компанії (5,9%) Логістика та автотранспорт – 101 компанія (4,4%)

Географічно більшість зосереджена в Каліфорнії, Нью-Йорку та Іллінойсі, також помітна присутність у Нью-Джерсі, Техасі, Флориді та Массачусетсі. Делавер популярний для реєстрації через вигідні юрисдикційні умови.

Після повномасштабного вторгнення росії у 2022 році з’явилася нова категорія – «вимушені підприємці», які відкрили бізнес у США для виживання та інтеграції. Наприклад, DroneUA, компанія Валерія Яковенка, після переїзду в Пенсильванію у 2023 році працевлаштувала 12 людей, продовжуючи розвиток інноваційного бізнесу.

Значення дослідження для США

ISE Group зібрала дані від 2 270 компаній та екстраполювала їх до 45 тисяч бізнесів. Це дозволило оцінити реальний економічний внесок українців: робочі місця, податки та інвестиції.

«Якщо українсько-американські бізнеси сплачують 8 млрд доларів податків щороку, за десятиліття це десятки мільярдів доларів внеску в американську систему», – зазначає Романішин.

Аналітика надає інструменти містам, інвесторам та торгово-промисловим палатам для розуміння локального впливу українського бізнесу. Єва Сігаєв, президентка Спілки торгівлі та індустрії українських американців, додає: «Тепер у нас є тверді дані, які можуть формувати політику та залучати інвестиції».