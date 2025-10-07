Вівторок, 7 Жовтня, 2025
ЛУГАНЩИНА

35 родин Старобільської громади отримали кошти до Дня знань

Денис Молотов
Гроші до Дня знань від Старобільської громади вже отримали 35 родин, у яких виховується 44 дитини. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) у понеділок, 6 жовтня.

Виплата допомоги до Дня знань проводиться щороку на честь початку нового навчального року. Програма передбачає одноразову фінансову підтримку у розмірі 5 тисяч гривень на кожну дитину віком до 18 років. Отримати виплату можуть діти, які проживають на підконтрольній Уряду України території та навчаються в українських закладах освіти.

☝️ Прийом заяв продовжується.

✅ Родини, які ще не скористалися можливістю отримати допомогу до Дня знань, можуть подати документи особисто за адресою: м. Львів, вул. Виговського, 29а.

✅ Також передбачено можливість надсилання пакета документів службою доставки — «Новою поштою» на адресу: м. Львів, відділення №69, з обов’язковим зазначенням номера телефону отримувача: 050 91 69 888.

📞 Для отримання додаткової інформації громадяни можуть звертатися:

  • за номером 099 227 57 21;
  • або під час особистого прийому за адресою: м. Львів, вул. Івана Виговського, 29а.

35 родин Старобільської громади отримали кошти до Дня знань Допомога до Дня знань покликана підтримати родини з дітьми у підготовці до школи, полегшити витрати на придбання навчального приладдя та одягу. Програма також спрямована на зміцнення соціального захисту сімей, які виховують дітей шкільного віку в умовах війни.

👉 Нагадаємо, що ініціатива підтримки родин до початку навчального року у Старобільській громаді реалізується щорічно та фінансується коштом місцевого бюджету.

📌 Також повідомлялось, що Сіверськодонецька МВА продовжує системно підтримувати військових громади та їхні родини.

