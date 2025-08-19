Вівторок, 19 Серпня, 2025
ГОЛОВНАЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

30 оборонців з Рубіжанської громади отримали 800 тисяч гривень допомоги

Денис Молотов
Денис Молотов
30 оборонців з Рубіжанської громади отримали 800 тисяч гривень допомоги

Захисники України та їхні родини продовжують отримувати фінансову допомогу оборонцям у Луганській області. Як повідомили у вівторок, 19 серпня, на сайті Луганської обласної військової адміністрації (ОВА), ще 30 військових і членів їхніх сімей з Рубіжанської громади отримали виплати на загальну суму 800 тисяч гривень.

📊 Згідно з офіційними даними, найбільша частина коштів була спрямована на підтримку військовослужбовців, які беруть або брали безпосередню участь у бойових діях проти російських загарбників. Для цієї категорії призначено 690 тисяч гривень, які розподілили між 23 Захисниками.

Окремо зазначено, що двоє військових, які стали жертвами незаконного позбавлення волі внаслідок російської агресії, отримали 60 тисяч гривень. Також людині, яка набула інвалідності через війну, було виплачено 10 тисяч гривень.

Крім того, двоє воїнів, що отримали поранення у боях, одержали 20 тисяч гривень. Ще двом сім’ям ветеранів війни / Захисників / Захисниць, визнаних зниклими безвісти, перераховано 20 тисяч гривень.

✅ Таким чином, підтримку отримали як безпосередні учасники бойових дій, так і ті, хто постраждав від полону, поранень або втратив здоров’я унаслідок війни. Допомога також поширюється на родини військових, які зникли безвісти.

👉 Також нагадаємо, що Новоайдарська селищна військова адміністрація й надалі підтримує захисників та захисниць Новоайдарської громади. У серпні 2025 року ще троє військовослужбовців отримали фінансову допомогу.

Загалом Луганська обласна військова адміністрація системно звітує про надання матеріальної допомоги воїнам і їхнім близьким. Виплати здійснюються у межах програм підтримки захисників, які боронять країну від російської агресії, та родин, що переживають складні обставини через війну.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Громади Сватівщини з початку 2025 року спрямували понад 45 млн грн на підтримку оборони України

ЛУГАНЩИНА

Трамп: «Ніякого Криму назад і ніякого вступу в НАТО»

ВАЖЛИВО

У Харкові чоловік ножем протидіяв працівникам ТЦК та поліціянтам

КРИМІНАЛ

Біля Зміїного міг впасти російський Су-30СМ — ВМС України

ВАЖЛИВО

ЄС зробив офіційну заяву після зустрічі Трампа з путіним

ВАЖЛИВО

Зеленський зробив заяву про територіальні питання

ВАЖЛИВО

Фейк: «Спеціально» для Путіна винищувачі намалювали зірку в небі над Аляскою

СТОПФЕЙК

СБУ заснувала фірму на росії для спецоперації «Павутина»

ПОДІЇ

Єврокомісія готує 19-й пакет санкцій проти рф: відомо терміни

ВАЖЛИВО

росіяни вдарили дронами по нафтотерміналу SOCAR на Одещині

ВАЖЛИВО

ЗМІ: Трамп планує переговори із Зеленським та путіним уже наступного тижня

ВАЖЛИВО

З’явились кадри знищення потягу з паливом російських окупантів

ВАЖЛИВО

Президент США Трамп похвалив зовнішній вигляд Зеленського

ПОЛІТИКА

Чи достатньо Зеленський подякував Трампу? – WSJ

ПОЛІТИКА

Україні потрібен реальний і тривалий мир, а не нова пауза – Зеленський

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"