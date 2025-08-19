30 оборонців з Рубіжанської громади отримали 800 тисяч гривень допомоги

Захисники України та їхні родини продовжують отримувати фінансову допомогу оборонцям у Луганській області. Як повідомили у вівторок, 19 серпня, на сайті Луганської обласної військової адміністрації (ОВА), ще 30 військових і членів їхніх сімей з Рубіжанської громади отримали виплати на загальну суму 800 тисяч гривень.

📊 Згідно з офіційними даними, найбільша частина коштів була спрямована на підтримку військовослужбовців, які беруть або брали безпосередню участь у бойових діях проти російських загарбників. Для цієї категорії призначено 690 тисяч гривень, які розподілили між 23 Захисниками.

Окремо зазначено, що двоє військових, які стали жертвами незаконного позбавлення волі внаслідок російської агресії, отримали 60 тисяч гривень. Також людині, яка набула інвалідності через війну, було виплачено 10 тисяч гривень.

Крім того, двоє воїнів, що отримали поранення у боях, одержали 20 тисяч гривень. Ще двом сім’ям ветеранів війни / Захисників / Захисниць, визнаних зниклими безвісти, перераховано 20 тисяч гривень.

✅ Таким чином, підтримку отримали як безпосередні учасники бойових дій, так і ті, хто постраждав від полону, поранень або втратив здоров’я унаслідок війни. Допомога також поширюється на родини військових, які зникли безвісти.

👉 Також нагадаємо, що Новоайдарська селищна військова адміністрація й надалі підтримує захисників та захисниць Новоайдарської громади. У серпні 2025 року ще троє військовослужбовців отримали фінансову допомогу.

Загалом Луганська обласна військова адміністрація системно звітує про надання матеріальної допомоги воїнам і їхнім близьким. Виплати здійснюються у межах програм підтримки захисників, які боронять країну від російської агресії, та родин, що переживають складні обставини через війну.