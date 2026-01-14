2 мільйони українців розшукує Міноборони – Федоров

Наразі у розшуку Міністерства оборони України перебувають близько двох мільйонів громадян. Про це заявив Михайло Федоров під час виступу у Верховній Раді 14 січня, напередодні його призначення на посаду міністра оборони.

У своєму виступі Федоров наголосив, що не має наміру вдаватися до популізму й прагне реалістично оцінювати ситуацію в оборонному відомстві:

📢 «Я не хочу бути популістом, хочу бути реалістом. Міністерство оборони потрапляє в мої руки з “мінус” 300 млрд, двома мільйонами українців, які знаходяться в розшуку, і 200 тисяч в СЗЧ. Тому нам потрібно вирішити, зробити нашу домашню роботу щодо тих проблем, які є сьогодні, для того, щоб можна було рухатися далі».

☝️ За його словами, йдеться також про приблизно 200 тисяч випадків СЗЧ — самовільного залишення військової частини. Це також є однією з найгостріших проблем у секторі оборони.

Раніше Офіс генерального прокурора обмежив доступ до статистики щодо СЗЧ. В ОГП пояснили це тим, що поширення таких даних може завдати істотної шкоди оборонній діяльності та інформаційній безпеці держави.

Водночас у відкритих джерелах раніше з’являлася інформація, що лише за жовтень із лав ЗСУ самовільно вибули понад 21 тисяча військовослужбовців. Це стало антирекордом за весь період повномасштабної війни. За цими підрахунками, Сили оборони залишав один військовий кожні дві хвилини.

Заява Федорова пролунала на тлі його призначення на посаду міністра оборони та стала частиною публічного окреслення масштабів проблем, із якими він планує працювати на новій посаді.