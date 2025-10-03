П’ятниця, 3 Жовтня, 2025
15 дітей Широківської громади отримали літній відпочинок

Влітку 15 дітей із Широківської територіальної громади скористалися послугами оздоровлення. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

📢 «Сімох дітей було направлено на відпочинок до міжнародного дитячого центру «Артек» на Київщині та Закарпатті», – уточнили в ОВА.

Одна родина отримала грошову допомогу для придбання путівки до табору «Радість» в Івано-Франківській області. Ще двом родинам відшкодовано витрати на проїзд до місця відпочинку дитини.

☝️ Семеро дітей громади були охоплені іншими формами організованого відпочинку, що дозволило забезпечити рівний доступ до оздоровчих послуг для всіх учасників програми.

📈 На проведення літньої оздоровчої кампанії з бюджету Широківської СТГ витрачено 200 270 гривень. Кошти спрямовані на організацію поїздок, грошову допомогу сім’ям та оплату додаткових заходів для дітей.

Громада забезпечила всебічне оздоровлення та розвиток дітей у літній період, поєднуючи поїздки до дитячих центрів із локальними програмами відпочинку.

👉 Також нагадаємо, що У 2025 році 32 дитини з Міловської громади отримали можливість оздоровлення та літнього відпочинку.

