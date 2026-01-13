Звільнення голови СБУ: профільний комітет дав “зелене світло”

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки на засіданні 13 січня все ж підтримав подання шостого президента України про звільнення Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України (СБУ). Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму офіційному Telegram-каналі.

📊 За результатами голосування в комітеті:

🟢 «За» – 12 членів комітету;

🟨 «Утрималися» – 3 (зокрема Федір Веніславський зі “Слуги народу”);

🛑 «Проти» – 1.

☝️ За словами Железняка, вже сьогодні питання може бути винесене на голосування у сесійній залі Верховної Ради.

Інформацію про позитивне рішення комітету також підтвердив народний депутат Олексій Гончаренко.

Водночас зазначається, що ще 12 січня комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки не підтримав включення до порядку денного сесії Верховної Ради питання про звільнення Малюка з посади очільника СБУ.

📢 Нагадаємо, 5 січня шостий президент України Володимир Зеленський оголосив, що генерал-лейтенант Василь Малюк залишає посаду голови СБУ. Однак, він продовжить роботу в системі спецслужби. Того ж дня глава держави доручив Євгенію Хмарі тимчасово виконувати обов’язки голови Служби безпеки України.

Перед цим Зеленський окремим указом закріпив за собою право призначати тимчасово виконуючого обов’язки голови СБУ на період дії воєнного стану у разі тимчасової відсутності очільника спецслужби.