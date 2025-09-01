Звернення голови Луганської ОВА з нагоди Дня знань

Очільник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко звернувся до українців із нагоди Дня знань. Про це йдеться на офіційному сайті Луганської ОВА.

Сьогодні по всій країні лунає перший дзвоник. Через повномасштабну агресію з боку рф, наші школярі перебувають в кожному регіоні України і за кордоном. Багато хто – в окупації. За можливості, вони долучаються до навчального процесу, бо хочуть отримати свідоцтва саме українського зразка – освітні документи, з якими є майбутнє.

Тож, перший луганський дзвоник сьогодні чутно по усьому світу. Так, спільними зусиллями нам вдалося відстояти дистанційну форму навчання – зберегти учнів і педагогічні колективи. Вчителі, які залишаються працювати в рідних школах – наша опора у разі деокупації.

У новому навчальному році функціонуватимуть 78 луганських закладів загальної середньої освіти. В них навчатимуться 16 748 учнів. Ми не можемо порахувати точну кількість тих наших маленьких земляків, хто пішов до шкіл на Київщині, Дніпропетровщині, Львівщині, Рівненщині – частинка Луганщини тепер є і там.

До 44 перших класів зараховано 455 дітей. До речі, вони можуть скористатися державною програмою «Пакунок школяра» і отримати п’ять тисяч гривень на закупівлю канцелярії, одягу, взуття. Упевнений, багато хто вже подав відповідні заявки.

Також у школах Луганщини сформовано 72 десятих класи із 1402 хлопцями і дівчатами.

Щира подяка вчителям, які дають знання маленьким патріотам. Батькам, які у складні роки війни роблять усе залежне, щоб їхня дитина мала якісні знання.

І пам’ятайте, що кожен урок, кожен наступний день ми зустрічаємо завдяки героїзму наших воїнів. Згадайте їх сьогодні.

Слава Україні!

Начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій ХАРЧЕНКО