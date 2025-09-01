Понеділок, 1 Вересня, 2025
ГОЛОВНАЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

Звернення голови Луганської ОВА з нагоди Дня знань

Денис Молотов
Денис Молотов
Звернення голови Луганської ОВА з нагоди Дня знань

Очільник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко звернувся до українців із нагоди Дня знань. Про це йдеться на офіційному сайті Луганської ОВА.

Сьогодні по всій країні лунає перший дзвоник. Через повномасштабну агресію з боку рф, наші школярі перебувають в кожному регіоні України і за кордоном. Багато хто – в окупації. За можливості, вони долучаються до навчального процесу, бо хочуть отримати свідоцтва саме українського зразка – освітні документи, з якими є майбутнє.

Тож, перший луганський дзвоник сьогодні чутно по усьому світу. Так, спільними зусиллями нам вдалося відстояти дистанційну форму навчання – зберегти учнів і педагогічні колективи. Вчителі, які залишаються працювати в рідних школах – наша опора у разі деокупації.

У новому навчальному році функціонуватимуть 78 луганських закладів загальної середньої освіти. В них навчатимуться 16 748 учнів. Ми не можемо порахувати точну кількість тих наших маленьких земляків, хто пішов до шкіл на Київщині, Дніпропетровщині, Львівщині, Рівненщині – частинка Луганщини тепер є і там.

До 44 перших класів зараховано 455 дітей. До речі, вони можуть скористатися державною програмою «Пакунок школяра» і отримати п’ять тисяч гривень на закупівлю канцелярії, одягу, взуття. Упевнений, багато хто вже подав відповідні заявки.

Також у школах Луганщини сформовано 72 десятих класи із 1402 хлопцями і дівчатами.

Щира подяка вчителям, які дають знання маленьким патріотам. Батькам, які у складні роки війни роблять усе залежне, щоб їхня дитина мала якісні знання.

І пам’ятайте, що кожен урок, кожен наступний день ми зустрічаємо завдяки героїзму наших воїнів. Згадайте їх сьогодні.

Слава Україні!

Начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій ХАРЧЕНКО

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
СТРІЧКА НОВИН

Луганський військовий ліцей відзначив День знань: першокурсники отримали свої перші погони

ЛУГАНЩИНА

Є ризик витоку даних: “Укроборонпром” виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії

ПОДІЇ

Як заощадити воду завдяки сучасній фурнітурі для ванної кімнати

СУСПІЛЬСТВО

Металургія на росії в глибокій кризі – ЦПД

СУСПІЛЬСТВО

СБУ: у вбивстві Парубія виявлено “російський слід”

ВАЖЛИВО

Чому аквабайк Sea-Doo Tow Sports 2025 — найкращий вибір для вейкборду та водних лиж

СУСПІЛЬСТВО

Кім Чен Ин інспектував новий ракетний комплекс у Північній Кореї

ПОДІЇ

Трамп спростував чутки про свою смерть

ПОЛІТИКА

Мерц назвав два можливі варіанти завершення війни в Україні

ПОЛІТИКА

Лідери ЄС зберуться в Парижі для обговорення гарантій безпеки Україні

ВАЖЛИВО

Ізраїль: Україна не забороняла паломництво хасидів до Умані

ПОЛІТИКА

Фото затримання вбивці Парубія: поліція оприлюднила деталі

ВАЖЛИВО

Українські дрони знищили два гелікоптери та буксир окупантів у Криму

ВАЖЛИВО

рф знову атакувала Україну дронами «Shahed»

ВІЙНА

У Білорусі розпочалися військові навчання «ОДКБ»

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"