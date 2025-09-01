Понеділок, 1 Вересня, 2025
рф знову атакувала Україну дронами «Shahed»

Денис Молотов
рф знову атакувала Україну дронами «Shahed»

У ніч з 31 серпня на 1 вересня російські окупаційні війська здійснили масовану повітряну атаку на територію України. Загарбники використали 86 ударних дронів-камікадзе типу «Shahed» та безпілотники-імітатори різних типів. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України у Telegram.

📢 «Станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 76 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 6 локаціях», – йдеться в повідомленні військових.

За даними ЗСУ, дрони запускали з різних напрямків: із російських регіонів Курськ, Орел, Брянськ, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ. Окрім того, удари завдавали й з тимчасово окупованого Криму, зокрема з району Гвардійського.

рф знову атакувала Україну дронами «Shahed» Для відбиття атаки було залучено всі сили й засоби протиповітряної оборони. У небі працювали підрозділи авіації, зенітні ракетні комплекси, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), системи безпілотних технологій та мобільні вогневі групи (МВГ) Сил оборони України.

Попри значні успіхи ППО, уникнути влучань повністю не вдалося. Зафіксовано десять ударів по шести різних локаціях, що свідчить про масштабність атаки та її скоординований характер. Інформація про пошкодження та можливі жертви уточнюється місцевою владою.

☝️ Нагадаємо, напередодні, у суботу ввечері, окупаційні війська атакували Одеську область. Основний удар прийшовся по Чорноморську. Внаслідок ворожих дій було пошкоджено об’єкти інфраструктури.

Масовані нічні нальоти ударними дронами типу «Shahed» стали однією з ключових тактик росії у війні проти України. Ворожі атаки виснажують ресурси ППО та намагаються завдати ударів по критичній інфраструктурі.

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
